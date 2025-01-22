Считает себя как русской, так и украинкой: где сейчас певица Согдиана, которая была популярна в 2000-х

У певицы очень странная позиция относительно войны в Украине

Певица Согдиана была популярна в Украине в начале 2000-х, а ее хит "Сердце-магнит" в то время звучал едва ли не из каждого утюга. Однако со временем популярность артистки в Украине поутихла, а сама она, хоть и имеет украинские корни, выбрала жить в России и поддерживать страну-агрессора во время войны.

"Телеграф" расскажет, что известно о популярной когда-то певице Согдиане, и что она говорит о войне в Украине.

Согдиана — что о ней известно и что она говорит о войне в Украине

Настоящее имя певицы Согдианы — Оксана Нечитайло. Она родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте, сейчас ей 40 лет. Родители артистки из Украины, они хорошо знают украинский язык. Однако в советские годы семья переехала с Украины в Узбекистан, где и родилась Согдиана.

В начале 2000-х певица была очень популярна в том числе и в Украине. В 2006 году она стала известна после участия в российской "Фабрике звезд". А ее песня "Сердце-магнит", которая вышла 14 февраля 2008 года в рамках первого российского альбома певицы, стала ее главным хитом и визитной карточкой. К слову, за эту композицию Согдиана получила российскую музыкальную премию "Золотой граммофон".

Несмотря на украинские корни Согдиана всю жизнь строила карьеру в российском шоу бизнесе. Продолжилось это и после 2014 года, и даже после начала полномасштабной войны в Украине. Как оказалось, певица поддержала аннексию Крыма и войну, которую развязал Путин в Украине.

Так, 18 марта 2022 года Согдиана выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией и в поддержку российского вторжения на Украину, под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

Позже певица провела концерты для российских оккупантов в составе агитбригады "Русского радио".

"Задача артиста — поддержать этих смелых ребят, поднять их дух. Когда мы с коллективом, выступив, уходим со сцены, к нам подходят зрители, мы слышим их отзывы", — прокомментировала Согдиана на выступлении в Кубинке в марте 2023 года.

При этом певица говорит, что считает себя как русской, так и украинкой. В день начала полномасштабной войны в Украине Согдиана опубликовала в пост в соцсети, в котором пожелала мира на всей Земле. Позднее артистка также сообщила, что считает себя как русской, так и украинкой.

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