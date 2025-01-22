Вважає себе як росіянкою, так і українкою: де зараз співачка Согдіана, яка була популярна у 2000-х

Співачка має дуже дивну позицію щодо війни в Україні

Співачка Согдіана була популярна в Україні на початку 2000-х, а її хіт "Серце-магніт" на той час звучав чи не з кожної праски. Проте згодом популярність артистки в Україні потроху вщухла, а сама вона, хоч і має українське коріння, обрала жити в Росії та підтримувати країну-агресора під час війни.

"Телеграф" розповість, що відомо про популярну колись співачку Согдіану, і що вона говорить про війну в Україні.

Согдіана — що про неї відомо і що вона говорить про війну в Україні

Справжнє ім’я співачки Согдіани – Оксана Нечитайло. Вона народилася 17 лютого 1984 року у Ташкенті, зараз їй 40 років. Батьки артистки з України, вони добре знають українську мову. Проте за радянських років родина переїхала з України до Узбекистану, де й народилася Согдіана.

На початку 2000-х співачка була дуже популярною в тому числі і в Україні. У 2006 році вона стала відома після участі у російській "Фабриці зірок". А її пісня "Серце-магніт", яка вийшла 14 лютого 2008 року у рамках першого російського альбому співачки, стала її головним хітом та візитною карткою. До речі, за цю композицію Согдіана здобула російську музичну премію "Золотий грамофон".

Незважаючи на українське коріння Согдіана все життя будувала кар’єру в російському шоу-бізнесі. Це тривало і після 2014 року, і навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Як виявилося, співачка підтримала анексію Криму та війну, яку розв’язав Путін в Україні.

Так, 18 березня 2022 року Согдіана виступила у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією та на підтримку російського вторгнення в Україну, під назвою "Zа світ без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

Пізніше співачка провела концерти для російських окупантів у складі агітбригади "Русского радио".

"Завдання артиста — підтримати цих сміливих хлопців, підняти їх дух. Коли ми з колективом, виступивши, йшли зі сцени, до нас підходять глядачі, ми чуємо їх відгуки", — прокоментувала Согдіана на виступі у Кубинці у березні 2023 року.

При цьому співачка каже, що вважає себе як росіянкою, так і українкою. У день початку повномасштабної війни в Україні Согдіана опублікувала в пост у соцмережі, де побажала миру на всій Землі. Пізніше артистка також повідомила, що вважає себе як росіянкою, так і українкою.

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