Кольцо может привести к потере рук: почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо во время лечения от рака

В том, что принцесса Уэльская не может носить свое обручальное кольцо, виноват рак

В последнее время в сети обратили внимание на то, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая болеет раком, появляется на публике без своего кольца. И поскольку королевские семьи всегда приковывают к себе много внимания, в сети уже выдвигали теории по поводу ее ссор с принцем Уильямом.

По информации, предоставленной Hello, основной причиной такого решения является ее лечение от онкологического заболевания. Существует несколько причин, почему пациентам рекомендуется снимать обручальные кольца.

Химиетерапия может вызвать задержку жидкости в руках, что делает ношение колец неудобным и даже приведет к потере рук. Кроме того, металлические украшения могут мешать лучевой терапии и вызвать раздражение кожи. Снятие обручального кольца также помогает снизить риск инфекций, поскольку во время лечения иммунитет пациента ослаблен.

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"Во время лечения рака есть несколько практических причин, почему кому-то может понадобиться снять кольца. Химиетерапия может повлечь задержку жидкости в руках, из-за чего кольца могут быть тугими и тяжелыми", — говорит эксперт.

Хотя Кейт Миддлтон не носила своего знаменитого кольца, когда-то принадлежавшего принцессе Диане, на ее безымянном пальце все же можно было увидеть другое изящное украшение — кольцо вечности. Такой тип украшения отличается дизайном, где драгоценные камни, обычно бриллианты, обрамляют весь контур кольца. Изготавливается она из высококачественных материалов, таких как золото или платина, символизирует бесконечность и прочность отношений.

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