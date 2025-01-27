Кільце може призвести до втрати рук: чому Кейт Міддлтон не носить обручку під час лікування від раку

У тому, що принцеса Уельська не може носити свою обручку, винен рак

Останнім часом у мережі звернули увагу на те, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка хворіє на рак, з'являється на публіці без своєї обручки. І оскільки королівські сім’ї завжди приковують до себе багато уваги, у мережі вже висували теорії щодо її сварок з принцом Вільямом.

За інформацією, наданою виданням Hello, основною причиною такого рішення є її лікування від онкологічного захворювання. Існує кілька причин, чому пацієнтам рекомендується знімати обручки.

Хімієтерапія може спричиняти затримку рідини в руках, що робить носіння кілець незручним і навіть призвести до втрати рук. Крім того, металеві прикраси можуть заважати променевій терапії та викликати подразнення шкіри. Зняття обручки також допомагає знизити ризик інфекцій, оскільки під час лікування імунітет пацієнта ослаблений.

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"Під час лікування раку є кілька практичних причин, чому комусь може знадобитися зняти каблучки. Хімієтерапія може спричинити затримку рідини в руках, через що каблучки можуть бути тугими та важкими", — говорить експерт.

Хоча Кейт Міддлтон не носила свою знамениту обручку, яка колись належала принцесі Діані, на її безіменному пальці все ж можна було побачити іншу витончену прикрасу — каблучку вічності. Такий тип прикраси вирізняється дизайном, де дорогоцінні камені, зазвичай діаманти, обрамляють увесь контур каблучки. Виготовляється вона з високоякісних матеріалів, таких як золото або платина, і символізує нескінченність та міцність стосунків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що почали ставити ставки на те, чи розлучаться Меган Маркл та принц Гаррі. Вони були членами королівської родини, а у 2020 році склали з себе такі повноваження та переїхали у США.