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Была подругой Кейт Миддлтон и имеет троих детей: что известно о вероятной любовнице принца Уильяма

Автор
Наталья Дума
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Автор
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Роуз Хенбери
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Роуз Хенбери. Фото колаж Телеграфу, Getty Images

Вероятная любовница принца Уильяма дружила с королевской семьей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон — пара, которая стала символом и визитной карточкой британской королевской семьи. Однако даже такие, на первый взгляд, идеальные супруги, не избежали слухов вокруг себя. Самой громкой стала история о предполагаемом романе Уильяма с Роуз Хенбери, маркизой Чолмонделей, когда-то входившей в ближний круг друзей Кейт Миддлтон.

Впервые подобные слухи появились в 2019 году. Роуз Хенбери была близка к королевской семье, в частности, входила в круг друзей Кейт Миддлтон. "Телеграф" решил выяснить, что известно о вероятной любовнице принца Уильяма.

Кто такая Роуз Хенбери?

Роуз Хенбери – маркиза Чолмонделей, жена Дэвида Роксеведжа, 7-го маркиза Чолмонделея. Родилась в аристократической семье, имеет связи с британской элитой. Ее мать, Эмма Хенбери, была близка к королевской семье, что способствовало тому, что Роуз с ранних лет общалась в этих кругах.

Роуз Хенбери
Фото: Getty Images

До бракосочетания с маркизом она работала моделью и даже подписала контракт с агентством Storm Models. В 2009 году она вышла замуж за маркиза, который старше ее на 23 года и пара поселилась в имении Гоутон-Холл, неподалеку от королевской резиденции Сандрингем. В браке родилось трое детей.

Что известно о "романе" Роуз Хенбери и принце Уильяме

Впервые западные таблоиды начали писать об измене принца Уильяма в 2019 году. Тогда сообщали, что "интрижку" сын принцессы Дианы имел, когда его жена, Кейт Миддлтон, была беременна принцем Луи. Однако тогда Кенсингтонский дворец отрицал эти слухи.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Роуз Хенбери
Фото: Getty Images

В 2024 году эти слухи снова получили огласку после того, как Кейт Миддлтон временно исчезла из публичного пространства из-за операции на брюшной полости. Некоторые источники предполагали, что причиной ее отсутствия могли быть проблемы в браке из-за возможной измены принца Уильяма с Роуз Хенбери. Однако представители Роуз через адвокатов заявили, что эти обвинения "абсолютно ошибочны".

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Роуз Хенбери
Фото: Getty Images

Стивен Колберт, американский комик и телеведущий, выдвинул версию о том, что Кейт Миддлтон не выдержала и ушла от мужа. Однако, по словам ведущего, развестись с принцем Уильямом ей не разрешили.

Пока нет достоверных доказательств, подтверждающих роман между принцем Уильямом и Роуз Хенбери. Обе стороны отрицают эти слухи, и они остаются на уровне спекуляций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо во время лечения от рака. В сети уже выдвигали теории относительно ее ссор с принцем Уильямом.

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#Принц Уильям #Кейт Миддлтон #Любовница #Королевская семья