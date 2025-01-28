Была подругой Кейт Миддлтон и имеет троих детей: что известно о вероятной любовнице принца Уильяма

Вероятная любовница принца Уильяма дружила с королевской семьей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон — пара, которая стала символом и визитной карточкой британской королевской семьи. Однако даже такие, на первый взгляд, идеальные супруги, не избежали слухов вокруг себя. Самой громкой стала история о предполагаемом романе Уильяма с Роуз Хенбери, маркизой Чолмонделей, когда-то входившей в ближний круг друзей Кейт Миддлтон.

Впервые подобные слухи появились в 2019 году. Роуз Хенбери была близка к королевской семье, в частности, входила в круг друзей Кейт Миддлтон. "Телеграф" решил выяснить, что известно о вероятной любовнице принца Уильяма.

Кто такая Роуз Хенбери?

Роуз Хенбери – маркиза Чолмонделей, жена Дэвида Роксеведжа, 7-го маркиза Чолмонделея. Родилась в аристократической семье, имеет связи с британской элитой. Ее мать, Эмма Хенбери, была близка к королевской семье, что способствовало тому, что Роуз с ранних лет общалась в этих кругах.

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До бракосочетания с маркизом она работала моделью и даже подписала контракт с агентством Storm Models. В 2009 году она вышла замуж за маркиза, который старше ее на 23 года и пара поселилась в имении Гоутон-Холл, неподалеку от королевской резиденции Сандрингем. В браке родилось трое детей.

Что известно о "романе" Роуз Хенбери и принце Уильяме

Впервые западные таблоиды начали писать об измене принца Уильяма в 2019 году. Тогда сообщали, что "интрижку" сын принцессы Дианы имел, когда его жена, Кейт Миддлтон, была беременна принцем Луи. Однако тогда Кенсингтонский дворец отрицал эти слухи.

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В 2024 году эти слухи снова получили огласку после того, как Кейт Миддлтон временно исчезла из публичного пространства из-за операции на брюшной полости. Некоторые источники предполагали, что причиной ее отсутствия могли быть проблемы в браке из-за возможной измены принца Уильяма с Роуз Хенбери. Однако представители Роуз через адвокатов заявили, что эти обвинения "абсолютно ошибочны".

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Стивен Колберт, американский комик и телеведущий, выдвинул версию о том, что Кейт Миддлтон не выдержала и ушла от мужа. Однако, по словам ведущего, развестись с принцем Уильямом ей не разрешили.

Пока нет достоверных доказательств, подтверждающих роман между принцем Уильямом и Роуз Хенбери. Обе стороны отрицают эти слухи, и они остаются на уровне спекуляций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо во время лечения от рака. В сети уже выдвигали теории относительно ее ссор с принцем Уильямом.