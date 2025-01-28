Була подругою Кейт Міддлтон і має трьох дітей: що відомо про ймовірну коханку принца Вільяма

Ймовірна коханка принца Вільяма дружила з королівською родиною

Принц Вільям та Кейт Міддлтон — пара, яка стала символом та візитівкою британської королівської родини. Проте, навіть таке, на перший погляд, ідеальне подружжя, не уникло чуток навколо себе. Найгучнішою стала історія про ймовірний роман Вільяма із Роуз Генбері, маркізою Чолмонделей, яка колись входила до близького кола друзів Кейт Міддлтон.

Вперше такі чутки з’явилися у 2019 році. Роуз Генбері була близькою до королівської родини, зокрема, входила до кола друзів Кейт Міддлтон. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про ймовірну коханку принца Вільяма.

Хто така Роуз Генбері?

Роуз Генбері — маркіза Чолмонделей, дружина Девіда Роксеведжа, 7-го маркіза Чолмонделея. Народилася в аристократичній сім’ї, має зв’язки з британською елітою. Її мати, Емма Генбері, була близькою до королівської сім’ї, що сприяло тому, що Роуз з ранніх років спілкувалася в цих колах.

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До шлюбу з маркізом вона працювала моделлю та навіть підписала контракт з агентством Storm Models. У 2009 році вона вийшла заміж за маркіза, який старший за неї на 23 роки і пара оселилася в маєтку Гоутон-Холл, неподалік від королівської резиденції Сандрінгем. У шлюбі народилося троє дітей.

Що відомо про "роман" Роуз Генбері та принца Вільяма

Вперше західні таблоїди почали писати про зраду принца Вільяма у 2019 році. Тоді повідомляли, що "інтрижку" син принцеси Діани мав, коли його дружина, Кейт Міддлтон, була вагітна принцом Луї. Однак тоді Кенсінгтонський палац заперечив ці чутки.

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У 2024 році ці чутки знову набули розголосу після того, як Кейт Міддлтон тимчасово зникла з публічного простору через операцію на черевній порожнині. Деякі джерела припускали, що причиною її відсутності могли бути проблеми у шлюбі через можливу зраду принца Вільяма з Роуз Генбері. Проте представники Роуз через адвокатів заявили, що ці звинувачення є "абсолютно хибними".

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Стівен Колберт, американський комік і телеведучий, висунув версію про те, що Кейт Міддлтон не витримала і пішла від чоловіка. Проте, за словами ведучого, розлучитися із принцом Вільямом їй не дозволили.

Наразі немає достовірних доказів, які б підтверджували роман між принцом Вільямом та Роуз Генбері. Обидві сторони заперечують ці чутки, і вони залишаються на рівні спекуляцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Кейт Міддлтон не носить обручку під час лікування від раку. У мережі вже висували теорії щодо її сварок з принцом Вільямом.