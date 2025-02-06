Не пришли на заседание суда для развода: что известно о бывшей жене Андрея Хлывнюка

У пары есть двое детей

Андрей Хлывнюк всегда был для поклонников не только талантливым музыкантом, но и вдохновляющим своим жизненным путем, человеком. Его личная жизнь долгое время оставалась без внимания публики, но продолжавшийся более 10 лет брак с Анной Копыловой всегда вызывал интерес.

Они казались идеальной парой, однако в 2021 году стало известно об их разводе. Что известно о бывшей жене фронтмена "Бумбокса" и их браке — расскажет "Телеграф".

Что известно об Анне Копыловой

На самом деле, Андрей Хливнюк рассказывал о любимой очень мало. Известно, что она арт-директор издания "Основы" и дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украина". Она окончила факультет журналистики и знает несколько иностранных языков.

Андрей Хливнюк и Анна Копылова познакомились, когда учились в университете. В браке у пары родилось двое детей – сын Иван и дочь Александра. Сейчас во время войны их воспитание упало на плечи Анны, поскольку артист защищает нашу страну на фронте. Еще в первые месяцы великой войны, в 2022 году, певец делился, что ему очень не хватает родных, однако разговаривать с ними он не может.

"Я скучаю по детям. А звонить я не могу. Меня размазываю сразу. Я только позвоню, мы поговорим, она скажет: Папа, а скоро уже закончится война? Я хочу домой". Я потом не могу работать нормально", — признавался Андрей Хливнюк в интервью "Зірковому шляху".

Причины развода

О том, почему распался брак, ни Анна, ни Андрей публично не сообщали. Они выбрали держать это в тайне. Однако известно, что инициатором разрыва была жена. В 2021 году, когда пара объявила о разводе, ведущая ТСН Соломия Витвицкая пыталась узнать причины, а ответ Андрея Хливнюка опубликовала в своем Телеграмм-канале:

" Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, не очень ли? Идите в ср*ку".

Известно также, что на заседание суда по разводу экс-супруги не прибыли. Они передали нужные документы, чтобы заседания провели без них.

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