Не прийшли на засідання суду для розлучення: що відомо про ексдружину Андрія Хливнюка

У пари є двоє дітей

Андрій Хливнюк завжди був для шанувальників не лише талановитим музикантом, а й людиною, яка надихає своїм життєвим шляхом. Його особисте життя довгий час залишалося поза увагою публіки, але шлюб із Ганною Копиловою, що тривав понад 10 років, завжди викликав інтерес.

Вони здавалися ідеальною парою, проте у 2021 році стало відомо про їхнє розлучення. Що відомо про колишню дружину фронтмена "Бумбоксу" та їхній шлюб – розповість "Телеграф".

Що відомо про Ганну Копилову

Насправді Андрій Хливнюк розповідав про кохану дуже мало. Відомо, що вона артдиректорка видання "Основи" і донька колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". Вона закінчила факультет журналістики і знає кілька іноземних мов.

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова познайомилися, коли навчалися в університеті. У шлюбі у пари народилося двоє дітей — син Іван та донька Олександра. Зараз, під час війни, їхнє виховання впало на плечі Ганни, оскільки артист боронить нашу країну на фронті. Ще у перші місяці великої війни, у 2022 році, співак ділився, що йому дуже не вистачає рідних, проте розмовляти з ними він не може.

"Я сумую за дітьми. А дзвонити я не можу. Мене розмазує одразу. Я тільки подзвоню, ми поговоримо, вона скаже: "Тато, а скоро вже закінчиться війна? Я хочу додому". Я потім не можу працювати нормально", — зізнавався Андрій Хливнюк в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Причини розлучення

Про те, чому розпався шлюб ні Ганна, ні Андрій публічно не повідомляли. Вони обрали тримати це у таємниці. Проте, відомо, що ініціатором розриву була дружина. У 2021 році, коли пара оголосила про розлучення, ведуча ТСН Соломія Вітвіцька намагалася дізнатися про причини, а відповідь Андрія Хливнюка опублікувала у своєму Телеграм-каналі:

"Та це, блін, не ваша справа! Як би так зробити, щоб не послати вас? Це схоже на відповідь, чи не дуже? Ідіть в ср*ку".

Відомо також, що на засідання суду щодо розлучення експодружжя не прибуло. Вони передали потрібні документи, щоб засідання провели без них.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає брат Стаса Боклана. Він також актор, і вони дуже схожі між собою.