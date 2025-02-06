Дом за 10 миллионов фунтов: что происходит с домом Джорджа Майкла?

Дом Джорджа Майкла в Лондоне спасают от разрушения

Дом легендарного музыканта Джорджа Майкла в элитном районе Хэмпстед, Лондон, ожидают масштабные изменения после продолжительного упадка.

Как сообщает издание Daily Mail, элитная недвижимость стоимостью 10 миллионов фунтов перешла по наследству его сестре Йоди Панайоту после смерти певца в 2016 году. Джордж Майкл владел этим домом с 1987 года, но в последние годы жизни предпочитал свои имения в Оксфордшире и Хайгейте.

Дом Джорджа Майкла

Спустя годы запустения дом и сад оказались в аварийном состоянии. Фотографии, сделанные в прошлом году, показали, что недвижимость оставалась практически неприкосновенной с момента смерти звезды.

Заросший сад, по словам экспертов, создает угрозу зданию. Особую обеспокоенность у них вызывает огромное наклонившееся восьмиметровое дерево, которое может упасть на дом. Кроме того, возле дома растет 11-метровая туя, несущая угрозу фундаменту.

Специалисты по озеленению уже подали заявку на вырубку и обрезку опасных деревьев, в том числе 13-метровый кипарис Лейланд.

Но проблемы не ограничиваются только садом: в прошлом году подана заявка на капитальный ремонт крыши, демонтаж резервуара для воды и замену начавшей разрушаться облицовки.

Чтобы вернуть дому прежний вид, гаражи планируется превратить в жилую зону, что придаст зданию более традиционный фасад.

Этот дом имеет долгую историю. В начале 2000-х, когда Джордж Майкл отсутствовал дома, он стал жертвой ограбления – злоумышленники вынесли ценные украшения, произведения искусства и дизайнерскую одежду.

Также певец выступал против планов строительства многоквартирного дома рядом. Представлявшие его интересы юристы заявляли, что такой проект изменит характер местного района.

Однако Джордж Майкл так и не смог вернуться в этот дом – он скончался в Рождество 2016 года в своем имении в Оксфордшире.