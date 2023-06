Джорджу Майклу – 60. Шесть главных хитов автора самой известной рождественской песни (видео)

Все, кто знал певца, вспоминали его как очень доброго и ранимого человека

25 июня Джорджу Майклу исполнилось бы 60 лет. Знаменитый певец, один из столпов британской поп-музыки 1980-1990-х, навсегда остался 53-летним, скончавшись во сне от сердечного приступа в 2016 году.

Его карьера начиналась в дуэте Wham!, который добился беспрецедентной популярности в середине 1980-х. Они стали первой западной поп-группой, выступившей в коммунистическом Китае, а их самый знаменитый хит, "Last Christmas", стал форменным гимном Рождества. Отправившись в свободное плавание, Джордж Майкл стал одним из самых успешных сольных артистов мира, чьи пластинки разошлись фантастическим тиражом порядка 110 млн экземпляров. И это несмотря на все взлеты и падения, включая тюремный срок и затяжные творческие кризисы.

Предельно закрытый в частной жизни, Джордж Майкл как личность ничуть не меньше Джорджа Майкла-певца – начиная анонимной благотворительностью или многолетней поддержкой партии лейбористов и заканчивая непростыми для поп-идола музыкальными вкусами, включая депрессивный инди-рок Joy Division. А еще все, кто знал певца, вспоминали его как очень доброго и ранимого человека.

В день юбилея Джорджа Майкла "Телеграф" предлагает переслушать его лучшие песни.

"Careless Whisper" (1984)

Свой первый сольный сингл, возглавивший хит-парады 25 стран, Джордж Майкл написал вместе с бывшим коллегой по дуэту Wham! Эндрю Риджли. Острословы немало потешались над томной партией саксофона в исполнении британского джазмена Стива Грегори, но именно в ней заключается немалое очарование этой, в общем-то, довольно банальный любовной баллады. Песня стала фантастически популярной даже в СССР, а среди десятков кавер-версий существует не только русская, но также на японском и кантонском диалекте китайского языка. А стилистическое разнообразие каверов простирается от диско до серф-рока и хэви-металла.

"Faith" (1987)

Свой первый большой хит после распада Wham! Джордж Майкл записал в 24 года – причем его авторству принадлежит как сама песня, так и аранжировка. (Саму запись, если что, он тоже продюсировал самостоятельно.) Сингл стал самой продаваемой композицией в Америке, что неудивительно: однажды прицепившись, незатейливый мотивчик "Faith" не отпустит вас уже никогда. Одноименный альбом принес певцу кучу денег, профессиональных наград и статус нового Элтона Джона, а заодно пожизненное отвращение к турне.

"Somebody to Love" (Queen & George Michael, 1992)

Выступление Джорджа Майкла совместно с тремя четвертями рок-легенды Queen на историческом концерте памяти Фредди Меркури перед 72 тыс. зрителей, который состоялся в пасхальный понедельник 20 апреля 1992 года на Wembley Stadium в Лондоне, запомнился двумя великими моментами. (Вторым было выступление Дэвида Боуи дуэтом с Энни Леннокс, которые исполнили не менее легендарную "Under Pressure".) Пластинка с новой версией "Somebody to Love" заняла первое место в Великобритании, так что какое-то время циркулировали слухи, что Джордж Майкл заменит Фредди Меркури. Но обошлось, к счастью.

"Jesus To A Child" (1996)

Одна из лучших баллад Джорджа Майкла имеет трагическую предисторию. "Jesus To A Child" посвящена памяти бразильского модного дизайнера Ансельмо Фелеппе, с которым Джордж Майкл встретился в январе 1991 года после выступления на фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. А весной 1993 года Фелеппе умер от кровоизлияния в мозг, вызванного последствиями СПИДа. Потрясенный его смертью, певец несколько лет не мог написать ни строчки, пока к нему не пришла в порыве вдохновения эта песня, которую назвал гениальной сам Том Джонс.

"Amazing" (2004)

После ухода из Wham! Джордж Майкл никогда не исполнял их песни на сцене, но проверенная временем формула хита сработала на отлично. Последний сингл певца, взлетевший в верхнюю пятерку британских чартов (а в Италии, Польше, Испании и Португалии "Amazing" занял первые строчки), был скроен по лекалам главных хитов Wham! Чего автор, кстати говоря, никогда не скрывал. К слову, обложка сингла неспроста была украшена изображением обручальных колец: Джордж Майкл посвятил "Amazing" своему тогдашнему партнеру, бизнесмену Кенни Госсу.

"Flawless (Go To the City)" (2004)

"Flawless" ознаменовал собой выход Джорджа Майкла из восьмилетней творческой стагнации. Пожалуй, лучший танцевальный сингл в его карьере – гипнотизирующий трек, в котором традиционный для певца трепетный белый соул парадоксально сочетается с жестким, пульсирующим ритмом. Лидер танцевальных чартов США и Великобритании-2004 и один из лучших видеоклипов в портфолио певца.

