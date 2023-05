Какой мы запомним Тину Тернер. Топ-5 песен в карьере "королевы рок-н-ролла"

Президент США Байден назвал Тину Тернер "женщиной, которая навсегда изменила американскую музыку"

В швейцарском Кюснахте (пригороде Цюриха) в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тернер, которую называли "королевой рок-н-ролла". Несмотря на перенесенный инсульт, американская исполнительница смогла победить онкологическое заболевание и закончила карьеру только в 81 год.

О смерти Тернер скорбят как ее коллеги по цеху – Бейонсе, Джанет Джексон, Рианна, так и политики. Так, президент США Джо Байден заявил, что Тина Тернер была не просто талантливой певицей, "но женщиной, которая навсегда изменила американскую музыку".

В память о "королеве рок-н-ролла" "Телеграм" предлагает переслушать песни, которые стали знаковыми в ее долгой и славной карьере.

Ike & Tina Turner, "A Fool in Love" (1960)

Ike & Tina Turner, "It’s Gonna Work Out Fine" (1965)

Первая же песня "A Fool in Love", спетая 20-летней дочерью фермера Анной Мэй Буллок в составе группы Kings of Rhythm именитого на тот момент Айка Тернера, стала большим хитом. В итоге бэк-вокалистка Анна Мэй превратилась в ведущую певицу группы и по совместительству супругу бендлидера Тину Тернер, а сама группа Kings of Rhythm – в Ike & Tina Turner Revue. Один из наиболее показательных хитов группы, "It’s Gonna Work Out Fine", показывает всю мощь и волшебство их концертных выступлений тех лет.

Но сказка на сцене обернулась кошмаром закулисной жизни дуэта: Айк пил, пропускал через нос килограммы кокаина и поколачивал мать своих двоих детей. (Тина воспитывала еще двоих, сына Айка от первого брака и собственного первенца.) Последний хит Ike & Tina Turner, "Nutbush City Limits", написала Тина – Айк на тот момент из бендлидера и хитмейкера превратился в неуправляемого параноика и наркомана. В 1976 году она сбежала от мужа прямо посреди турне.

Frank Zappa, "Montana" (1973)

Насколько высоким был исполнительский уровень 34-летней Тины Тернер, свидетельствует классический альбом 1973 года "Over-Nite Sensation" Френка Заппы – гения, авангардиста и насмешника, чья музыка отличалась головоломной композицией и виртуозными партиями, которые требовали от исполнителей соответствующего мастерства.

Вообще-то Заппа предпочитал нанимать для работы выпускников Беркли и Джульярдской школы, главных музыкальных вузов Америки, и тот факт, что ему посоветовали для записи The Ikettes – женское вокальное трио, выступавшее в составе Ike & Tina Turner Revue, с Тиной Тернер во главе, говорит о многом. Вы только послушайте эти фантастические голосовые пируэты бэк-вокалисток!

Правда, Айк Тернер, явно не разделявший сюрреалистическое чувство юмора Заппы, запретил упоминать The Ikettes и Тину на обложке диска.

"Acid Queen Singing" ("Tommy" Original Soundtrack), 1975

Другим серьезным достижением Тины Тернер в 1970-х стало участие в фильме "Томми" Кена Рассела, британского кинорежиссера, который во время оно занимал в массовой культуре примерно такое же место, как десятилетием позже – Дэвид Линч. То есть не просто создатель нового киноязыка, но еще и законодатель трендов, тесно связанный с популярной музыкой.

"Томми", первая в истории рок-опера, созданная группой The Who, сама по себе стала краеугольным произведением поп-культуры. А Кен Рассел экранизировал историю слепоглухонемого юноши-пророка как брызжущий безумными красками кислотный "трип".

Помимо других звезд рок-н-ролла, в фильме снимались такие великие актеры, как Джек Николсон и Оливер Рид. Но начинающая киноактриса Тина Тернер смотрелась на их фоне вполне достойно.

Tina Turner, "What's Love Got To Do With It" (1984)

Уйдя от мужа, Тина Тернер не просто осталась ни с чем – она еще взяла на себя долговые обязательства за сорванное турне Ike & Tina Turner Revue. Нельзя сказать, что ее обратный путь на вершину Олимпа обернулся увеселительной прогулкой: в 1970-е годы успешная сольная карьера таких чернокожих певиц, как Донна Саммер, Глория Гейнор и Дайана Росс была скорее исключением из правил.

Как ни странно, Тину Тернер больше ценили в Европе, где она собирала стадионы, чем на родине. И пока она не выпустила в 1984 году свой главный американский хит "What's Love Got To Do With It", в Америке она воспринималась, скорее, как ностальгическая звезда "дискотеки 60-х". Но музыки в ее творчестве вполне ожидаемо стало меньше – на смену фанку и року пришло стандартное R&B с типичным для 1980-х пластмассовым звуком. Зато коммерческие рекорды следовали один за другим.

К слову, название "На что способна любовь" получил также байопик Тины, который вышел на экраны в 1993 году. Показательно, что главную роль в нем сыграла Анджела Бассетт, одна из знаковых актрис "черного кино", номинированная на "Оскар" за фильм "Черная пантера: Ваканда навеки". А за роль Тины Тернер Бассетт получила не менее престижный "Золотой глобус".

И раз уж речь снова зашла о кино, приятным бонус-треком станет песня к 17-му фильму о похождениях агента 007 Джеймса Бонда "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном в главной роли. Участие Тины Тернер с саундтреке бондианы тоже весьма показательно: спеть главную песню из очередного фильма приглашали только суперзвезд, от Ширли Бэсси и Луи Арстронга до Пола Маккартни и Мадонны.

