Якою ми запам’ятаємо Тіну Тернер. Топ-5 пісень у кар’єрі "королеви рок-н-ролу"

Президент США Байден назвав Тіну Тернер "жінкою, яка назавжди змінила американську музику"

У швейцарському Кюснахті (передмісті Цюріха) у віці 83 років померла співачка Тіна Тернер, яку називали "королевою рок-н-ролу". Незважаючи на перенесений інсульт, американська виконавиця змогла перемогти онкологічне захворювання та закінчила кар’єру лише у 81 рік.

Про смерть Тернер сумують як її колеги з цеху – Бейонсе, Джанет Джексон, Ріанна, так і політики. Так, президент США Джо Байден заявив, що Тіна Тернер була не просто талановитою співачкою, "але жінкою, яка назавжди змінила американську музику".

На згадку про "королева рок-н-ролу" "Телеграм" пропонує переслухати пісні, які стали знаковими в її довгій та славній кар’єрі.

Ike & Tina Turner, "A Fool in Love" (1960)

Ike & Tina Turner, "It’s Gonna Work Out Fine" (1965)

Перша ж пісня "A Fool in Love", заспівана 20-річною донькою фермера Анною Мей Буллок у складі гурту Kings of Rhythm іменитого на той момент Айка Тернера, стала великим хітом. У результаті бек-вокалістка Ганна Мей перетворилася на провідну співачку гурту і за сумісництвом дружину бендлідера Тіну Тернер, а сам гурт Kings of Rhythm – в Ike & Tina Turner Revue. Один із найбільш показових хітів гурту, "It’s Gonna Work Out Fine", показує всю міць та чари їхніх концертних виступів тих років.

Але казка на сцені обернулася кошмаром закулісного життя дуету: Айк пив, пропускав через ніс кілограми кокаїну та бив матір своїх двох дітей. (Тіна виховувала ще двох, сина Айка від першого шлюбу та власного первістка.) Останній хіт Ike & Tina Turner, "Nutbush City Limits", написала Тіна — Айк на той момент з бендлідера та хітмейкера перетворився на некерованого параноїка та наркомана. У 1976 році вона втекла від чоловіка просто посеред турне.

Frank Zappa, "Montana" (1973)

Наскільки високим був виконавський рівень 34-річної Тіни Тернер, свідчить класичний альбом 1973 року "Over-Nite Sensation" Френка Заппи – генія, авангардиста та насмішника, музика якого відрізнялася головоломною композицією та віртуозними партіями, які вимагали від виконавців відповідної майстерності.

Заппа вважав за краще наймати для роботи випускників Берклі та Джульярдської школи, головних музичних вузів Америки, і той факт, що йому порадили для запису The Ikettes – жіноче вокальне тріо, що виступало у складі Ike & Tina Turner Revue, з Тіною Тернер на чолі, говорить багато про що. Ви лишень послухайте ці фантастичні голосові піруети бек-вокалісток!

Щоправда, Айк Тернер, який явно не поділяв сюрреалістичне почуття гумору Заппи, заборонив згадувати The Ikettes і Тіну на обкладинці диска.

"Acid Queen Singing" ("Tommy" Original Soundtrack), 1975

Іншим серйозним досягненням Тіни Тернер у 1970-х стала участь у фільмі "Томмі" Кена Рассела, британського кінорежисера, який у той час займав у масовій культурі приблизно таке ж місце, як десятиліттям пізніше – Девід Лінч. Тобто був не просто творцем нової кіномови, а ще й законодавецем трендів, тісно пов’язаним із популярною музикою.

"Томмі", перша в історії рок-опера, створена гуртом The Who, сама по собі стала наріжним твором поп-культури. А Кен Рассел екранізував історію сліпоглухонімого юнака-пророка як кислотний "трип", що бризкає божевільними фарбами.

Окрім інших зірок рок-н-ролу, у фільмі знімалися такі великі актори, як Джек Ніколсон та Олівер Рід. Але кіноактриса-початківець Тіна Тернер виглядала на їх тлі цілком гідно.

Tina Turner, "What’s Love Got To Do With It" (1984)

Покинувши чоловіка, Тіна Тернер не просто залишилася ні з чим — вона ще взяла на себе боргові зобов’язання за зірване турне Ike & Tina Turner Revue. Не можна сказати, що її зворотний шлях на вершину Олімпу обернувся розважальною прогулянкою: у 1970-і роки успішна сольна кар’єра таких чорношкірих співачок, як Донна Саммер, Глорія Гейнор та Дайана Росс була скоріше винятком із правил.

Як не дивно, Тіну Тернер більше цінували у Європі, де вона збирала стадіони, ніж на батьківщині. І поки вона не випустила в 1984 році свій головний американський хіт "What’s Love Got To Do With It", в Америці вона сприймалася швидше як ностальгічна зірка "дискотеки 60-х". Але музики у її творчості цілком очікувано поменшало – на зміну фанку та року прийшло стандартне R&B з типовим для 1980-х пластмасовим звуком. Натомість комерційні рекорди йшли один за одним.

До речі, назву "На що здатне кохання" отримав також байопік Тіни, який вийшов на екрани 1993 року. Показово, що головну роль у ньому відіграла Анджела Бассетт, одна із знакових акторок "чорного кіно", яку біло номіновано на "Оскар" за фільм "Чорна пантера: Ваканда навіки". А за роль Тіни Тернер Бассетт здобула не менш престижний "Золотий глобус".

І коли вже мова знову зайшла про кіно, приємним бонус-треком стане пісня до 17-го фільму про пригоди агента 007 Джеймса Бонда "Золоте око" з Пірсом Броснаном у головній ролі. Участь Тіни Тернер із саундтреком бондіани теж дуже показова: заспівати головну пісню з чергового фільму запрошували лише суперзірок, від Ширлі Бессі та Луї Арстронга до Пола Маккартні та Мадонни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про співачок, які успішно знімалися в кіно.