Джорджу Майклу – 60. Шість головних хітів автора найвідомішої різдвяної пісні (відео)

Усі, хто знав співака, згадували його як дуже добру та вразливу людину

25 червня Джорджу Майклу виповнилося б 60 років. Славетний співак, один із стовпів британської поп-музики вісімдесятих-дев'яностих, назавжди залишився 53-річним, померши уві сні від серцевого нападу 2016 року.

Його кар’єра починалася в дуеті Wham!, який досяг безпрецедентної популярності в середині 1980-х. Вони стали першою західною поп-групою, яка виступила в комуністичному Китаї, а їхній найзнаменитіший хіт, "Last Christmas", став неофіційним гімном Різдва. Вирушивши у вільне плавання, Джордж Майкл став одним із найуспішніших сольних артистів світу, чиї платівки розійшлися фантастичним тиражем близько 110 млн екземплярів. І це незважаючи на всі злети та падіння, у тому числі тюремний термін та творчі кризи, що могли затягнутися на довгі роки.

Гранично закритий у приватному житті, Джордж Майкл як особистість анітрохи не менший за Джорджа Майкла-співака – починаючи анонімною благодійністю або багаторічною підтримкою партії лейбористів і закінчуючи непростими для поп-ідола музичними смаками, включаючи депресивний інді-рок Joy Division. А ще всі, хто знав співака, згадували його як дуже добру та вразливу людину.

У день ювілею Джорджа Майкла "Телеграф" пропонує переслухати його найкращі пісні.

"Careless Whisper" (1984)

Свій перший сольний сингл, який очолив хіт-паради 25 країн, Джордж Майкл написав разом із колишнім колегою по дуету Wham! Ендрю Ріджлі. Дотепники чимало потішалися над томною партією саксофона у виконанні британського джазмена Стіва Грегорі, але саме в ній полягає чимала чарівність цієї, загалом, досить банальної любовної балади. Пісня стала фантастично популярною навіть у СРСР, а серед десятків кавер-версій існує не тільки російська, але також японською та кантонським діалектом китайської мови. А стилістичне розмаїття каверів тягнеться від диско до серф-року та хеві-металу.

"Faith" (1987)

Свій перший великий хіт після розпаду Wham! Джордж Майкл записав у 24 роки — причому його авторству належить як сама пісня, так і аранжування. (Сам запис, якщо що, він теж продюсував самостійно.) Сингл із цією композицією став найбільшим американським бестселлером у кар'єрі співака, що не дивно: одного разу причепившись, невигадливий мотив "Faith" не відпустить вас вже ніколи. Однойменний альбом приніс Джорджу Майклу купу грошей, професійних нагород та статус нового Елтона Джона, а заразом довічну огиду до турне.

"Somebody to Love" (Queen & George Michael, 1992)

Виступ Джорджа Майкла спільно з трьома чвертями рок-легенди Queen на історичному концерті пам’яті Фредді Меркурі перед 72 тис. глядачів, який відбувся у Великодній понеділок 20 квітня 1992 року на Wembley Stadium у Лондоні, запам’ятався двома великими моментами. (Другим був виступ Девіда Боуї дуетом з Енні Леннокс, які виконали не менш легендарну "Under Pressure".) Платівка з новою версією "Somebody to Love" посіла перше місце у Великій Британії, так що якийсь час навіть циркулювали чутки, що Джордж Майкл замінить Фреді Меркурі. Але обійшлося, на щастя.

"Jesus To A Child" (1996)

Одна з найкращих балад Джорджа Майкла має трагічну передісторію. "Jesus To A Child" присвячена пам’яті бразильського модного дизайнера Ансельмо Фелеппе, з яким Джордж Майкл зустрівся в січні 1991 після виступу на фестивалі Rock in Rio в Ріо-де-Жанейро. А навесні 1993 року Фелеппе помер від крововиливу в мозок, спричиненого наслідками СНІДу. Вражений його смертю, співак кілька років не міг написати жодного рядка, поки до нього не прийшла в пориві натхнення ця пісня, яку назвав геніальною сам Том Джонс.

"Amazing" (2004)

Після того як піти з Wham! Джордж Майкл ніколи не виконував їхніх пісень на сцені, але перевірена часом формула хіта спрацювала на відмінно. Останній сингл співака, що злетів у верхню п’ятірку британських чартів (а в Італії, Польщі, Іспанії та Португалії "Amazing" зайняв перші рядки), був скроєний за лекалами головних хітів Wham! Чого автор, до речі, ніколи не приховував. Обкладинка синглу неспроста була прикрашена зображенням обручок: Джордж Майкл присвятив "Amazing" своєму тодішньому партнеру, бізнесменові Кенні Госсу.

"Flawless (Go To the City)" (2004)

"Flawless" ознаменував собою вихід Джорджа Майкла із восьмирічної творчої стагнації. Мабуть, найкращий танцювальний сингл у його кар’єрі – трек, що гіпнотизує. У "Flawless" традиційний для співака трепетний білий соул парадоксально поєднується з жорстким, пульсуючим ритмом, повністю виправдовуючи назву пісні ("Без вад"). Лідер танцювальних чартів США та Великобританії-2004 та один із найкращих відеокліпів у портфоліо співака.

Раніше "Телеграм" зібрав для вас найкращі жарти та скетчі Джорджа Карліна до 15-річчя від дня смерті великого стендап-коміка.