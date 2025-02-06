Маєток за 10 мільйонів фунтів: що відбувається з будинком Джорджа Майкла?

Будинок Джорджа Майкла у Лондоні рятують від руйнування

Будинок легендарного музиканта Джорджа Майкла в елітному районі Гемпстед, Лондон, чекають масштабні зміни після тривалого занепаду.

Як повідомляє видання Daily Mail, елітна нерухомість вартістю 10 мільйонів фунтів перейшла у спадок його сестрі Йоді Панайоту після смерті співака у 2016 році. Джордж Майкл володів цим будинком з 1987 року, але в останні роки життя надавав перевагу своїм маєткам в Оксфордширі та Хайгейті.

Будинок Джорджа Майкла

Через роки запустіння будинок і сад опинилися в аварійному стані. Фотографії, зроблені минулого року, показали, що нерухомість залишалася практично недоторканою з моменту смерті зірки.

Зарослий сад, за словами експертів, створює загрозу для будівлі. Особливе занепокоєння у них викликає величезне восьмиметрове дерево, що нахилилося і може впасти на будинок. Крім того, біля будинку росте 11-метрова туя, яка несе загрозу для фундаменту.

Фахівці з озеленення вже подали заявку на вирубку та обрізку небезпечних дерев, зокрема 13-метрового кипариса Лейланда.

Але проблеми не обмежуються лише садом: минулого року подано заявку на капітальний ремонт даху, демонтаж резервуару для води та заміну облицювання, яке почало руйнуватися.

Щоб повернути будинку колишній вигляд, гаражі планується перетворити на житлову зону, що надасть будівлі більш традиційного фасаду.

Цей будинок має довгу історію. На початку 2000-х, коли Джордж Майкл був відсутній вдома, він став жертвою пограбування – зловмисники винесли цінні прикраси, твори мистецтва та дизайнерський одяг.

Також співак виступав проти планів будівництва багатоквартирного будинку поруч. Юристи, які представляли його інтереси, заявляли, що такий проєкт змінить характер місцевого району.

Проте Джордж Майкл так і не зміг повернутися в цей будинок – він помер на Різдво 2016 року у своєму маєтку в Оксфордширі.