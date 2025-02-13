Артистка была популярна в Советском Союзе

Тамара Миансарова — певица, Заслуженная артистка РСФСР, прославившаяся исполнением песни "Черный кот". Она строила карьеру в Украине и в России и стала успешной исполнительницей на постсоветском пространстве. А недавно мы рассказывали, как выглядит могила легенды советских фильмов Баталова.

Тамару Миансарову хорошо помнят те, кто следил за советской эстрадой. Ее лирическое сопрано впечатляло слушателей в СССР. Какой была деятельность Миансаровой, при каких обстоятельствах она умерла, и где похоронили — знает "Телеграф".

Биография Тамары Миансаровой

Тамара Миансарова родилась в 1931 году в Зиновьевске. Так когда-то называли современный Кропивницкий. Она получала образование в Московской консерватории, где училась на отделении фортепиано. После окончания вуза Тамара некоторое время работала концертмейстером в театральном институте, однако решила выступать на сцене.

Миансарова некоторое время давала концерты с оркестром Лаци Олаха. А потом начала петь в Московском Мюзик-Холле. Позже исполнительницу пригласили в джазовый квартет, где она была солисткой.

Тамара Миансарова была известной певицей, фото из сети

Выполнив композицию "Ай-люли", Миансарова выиграла первую премию и золотую медаль на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов. А на Международном фестивале песни в Сопоте исполнила трек "Пусть всегда будет солнце". Композиция оказалась успешной в исполнении Миансаровой. Она пела ее с космонавтами, в том числе с Юрием Гагариным.

Тамара Миансарова — "Пусть всегда будет солнце"

В 1964 году Тамара выступила на Голубом огоньке, где спела трек о грибе "Рыжик". А через год появилась на этом мероприятии с композицией "Черный кот". Слушатели оценили такое исполнение, и певица получила новую волну популярности.

Тамара Миансарова — "Черный кот"

Миансарова выступала перед шахтерами, металлургами и строителями. В 1969 году дала концерт в Курахово, что в Донецкой области, который состоялся с аншлагом.

Работая в "Москонцерте", у Миансаровой были проблемы с руководством. С этого момента ее выступления прекратили транслировать в медиапространстве. На гастроли она тоже не смогла ездить. Женщине пришлось уволиться из "Москонцерта". Однако тогда она устроилась в Донецкую областную филармонию, где работала 12 лет.

Тамара Миансарова часто выступала в Украине, фото из сети

В Украине публика хорошо воспринимала Миансарова. Она некоторое время сотрудничала с композитором Игорем Покладом. Так, Тамара исполняла песни "Ой летіли дикі гуси", "Чорнобривці", "Я дивлюсь". В то время она получила звание Заслуженной артистки УССР.

Тамара Миансарова — "Ой летіли дикі гуси"

В 80-х артистка вернулась в Россию, где преподавала вокал в театральном вузе и молодежном доме творчества. В 90-х певица возобновила выступления в стране-террориста. Она начала появляться в телепрограммах и устраивать творческие вечера.

Миансарова значительную часть жизни работала в России, фото из сети

В 2014 году Миансарова вместе с другими путинистами, в частности Иосифом Кобзоном, подписала письмо Януковичу, чтобы "применить всю власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране". Очевидно, артистка поддерживала диктаторский режим Путина и войну против Украины.

Могила Тамары Миансаровой

Актрисы не стало в 2017 году в московской больнице. Из-за операции на горлышке бедра последние годы жизни Миансарова вынуждена была лежать.

Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На могиле можно увидеть целый мемориальный ансамбль. Миансаровой установили золотистую статую, воспроизведенную в платье. А позади нее разместили гранитную стеллу, на которой вырезали сердце. Там оставили надпись "Пусть будет всегда солнце", именно так называется ее известная песня.

Мемориальный комплекс на могиле Миансаровой, фото из сети

На вершине мемориала можно увидеть солнце, также напоминающее о популярной песне Миансаровой. На стелле написали все звания и достижения. А снизу мемориала есть знаменитый черный кот, о котором пела артистка. Такой памятник обошелся родным почти в 2,5 миллиона рублей.

Золотистая статуя Миансаровой, фото из сети

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