Роскошная позолоченная статуя: как выглядит могила украинки Миансаровой, которая пела песню о черном коте
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Артистка была популярна в Советском Союзе
Тамара Миансарова — певица, Заслуженная артистка РСФСР, прославившаяся исполнением песни "Черный кот". Она строила карьеру в Украине и в России и стала успешной исполнительницей на постсоветском пространстве. А недавно мы рассказывали, как выглядит могила легенды советских фильмов Баталова.
Тамару Миансарову хорошо помнят те, кто следил за советской эстрадой. Ее лирическое сопрано впечатляло слушателей в СССР. Какой была деятельность Миансаровой, при каких обстоятельствах она умерла, и где похоронили — знает "Телеграф".
Биография Тамары Миансаровой
Тамара Миансарова родилась в 1931 году в Зиновьевске. Так когда-то называли современный Кропивницкий. Она получала образование в Московской консерватории, где училась на отделении фортепиано. После окончания вуза Тамара некоторое время работала концертмейстером в театральном институте, однако решила выступать на сцене.
Миансарова некоторое время давала концерты с оркестром Лаци Олаха. А потом начала петь в Московском Мюзик-Холле. Позже исполнительницу пригласили в джазовый квартет, где она была солисткой.
Выполнив композицию "Ай-люли", Миансарова выиграла первую премию и золотую медаль на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов. А на Международном фестивале песни в Сопоте исполнила трек "Пусть всегда будет солнце". Композиция оказалась успешной в исполнении Миансаровой. Она пела ее с космонавтами, в том числе с Юрием Гагариным.
В 1964 году Тамара выступила на Голубом огоньке, где спела трек о грибе "Рыжик". А через год появилась на этом мероприятии с композицией "Черный кот". Слушатели оценили такое исполнение, и певица получила новую волну популярности.
Миансарова выступала перед шахтерами, металлургами и строителями. В 1969 году дала концерт в Курахово, что в Донецкой области, который состоялся с аншлагом.
Работая в "Москонцерте", у Миансаровой были проблемы с руководством. С этого момента ее выступления прекратили транслировать в медиапространстве. На гастроли она тоже не смогла ездить. Женщине пришлось уволиться из "Москонцерта". Однако тогда она устроилась в Донецкую областную филармонию, где работала 12 лет.
В Украине публика хорошо воспринимала Миансарова. Она некоторое время сотрудничала с композитором Игорем Покладом. Так, Тамара исполняла песни "Ой летіли дикі гуси", "Чорнобривці", "Я дивлюсь". В то время она получила звание Заслуженной артистки УССР.
В 80-х артистка вернулась в Россию, где преподавала вокал в театральном вузе и молодежном доме творчества. В 90-х певица возобновила выступления в стране-террориста. Она начала появляться в телепрограммах и устраивать творческие вечера.
В 2014 году Миансарова вместе с другими путинистами, в частности Иосифом Кобзоном, подписала письмо Януковичу, чтобы "применить всю власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране". Очевидно, артистка поддерживала диктаторский режим Путина и войну против Украины.
Могила Тамары Миансаровой
Актрисы не стало в 2017 году в московской больнице. Из-за операции на горлышке бедра последние годы жизни Миансарова вынуждена была лежать.
Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На могиле можно увидеть целый мемориальный ансамбль. Миансаровой установили золотистую статую, воспроизведенную в платье. А позади нее разместили гранитную стеллу, на которой вырезали сердце. Там оставили надпись "Пусть будет всегда солнце", именно так называется ее известная песня.
На вершине мемориала можно увидеть солнце, также напоминающее о популярной песне Миансаровой. На стелле написали все звания и достижения. А снизу мемориала есть знаменитый черный кот, о котором пела артистка. Такой памятник обошелся родным почти в 2,5 миллиона рублей.
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