Розкішна позолочена статуя : як виглядає могила українки Міансарової, яка співала пісню про чорного кота
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Артистка була популярною в Радянському Союзі
Тамара Міансарова — співачка, Заслужена артистка Української РСР, яка прославилась виконанням пісні "Чорний кіт". Вона будувала кар'єру в Україні та Росії та стала успішною виконавицею на пострадянському просторі. А нещодавно ми розповідали, який вигляд має могила легенди радянських фільмів Баталова.
Тамару Міансарову добре пам'ятають ті, хто слідкував за радянською естрадою. Її ліричне сопрано вражало слухачів у СРСР. Якою була діяльність Міансарової, за яких обставин вона померла, і де поховали — знає "Телеграф".
Біографія Тамари Міансарової
Тамара Міансарова народилась у 1931 році у Зінов'євську. Так колись називали сучасний Кропивницький. Вона здобувала освіту в Московській консерваторії, де навчалась на фортепіанному відділенні. Після закінчення вишу Тамара певний час працювала концертмейстером у театральному інституті, однак все ж вирішила виступати на сцені.
Так, Міансарова певний час давала концерти з оркестром Лаці Олаха. А потім почала співати у Московському Мюзик-Холі. Пізніше виконавицю запросили у джазовий квартет, де вона була солісткою.
А виконавши композицію "Ай-люлі", Міансарова виграла першу премію та золоту медаль на VIII Всесвітньому фестивалі молоді і студентів. А на Міжнародному фестивалі пісні в Сопоті виконала трек "Хай завжди буде сонце". Композиція виявилась успішною у виконанні Міансарової. Вона співала її з космонавтами, зокрема з Юрієм Гагаріним.
У 1964 році Тамара виступила на Блакитному вогнику, де заспівала трек про гриб "Рижик". А через рік з'явилась на цьому заході з композицією "Чорний кіт" . Слухачі оцінили таке виконання, й співачка отримала нову хвилю популярності.
Міансарова виступала перед шахтарями, металургами та будівельниками. У 1969 році дала концерт у Кураховому, що на Донеччині, який відбувся з аншлагом.
Працюючи у "Москонцерті", Міансарова мала проблеми з керівництвом. Від тоді її виступи припинили транслювати в медіапросторі. На гастролі вона теж не змогла їздити. Жінці довелося звільнитися з "Москонцерту". Однак тоді вона влаштувалась у Донецьку обласну філармонію, де працювала протягом 12 років.
В Україні публіка добре сприймала Міансарову. Вона певний час співпрацювала з композитором Ігорем Покладом. Так, Тамара виконувала пісні "Кохай мене", "Ой летіли дикі гуси", "Чорнобривці", "Я дивлюсь". У ті часи вона отримала звання Заслуженої артистки УРСР.
У 80-х артистка повернулась в Росію, де викладала вокал у театральному виші та молодіжному будинку творчості. У 90-х співачка відновила виступи в країні-терористці. Також вона почала з'являтися у телепрограмах і влаштовувати творчі вечори.
У 2014 році Міансарова разом з іншими путіністами, зокрема Йосипом Кобзоном, підписала лист до Януковича, щоб "застосувати всю владу і силу, яка є у Ваших руках, щоб навести порядок в країні". Очевидно, артистка підтримувала диктаторський режим Путіна та розпочату війну проти України.
Могила Тамари Міансарової
Акторки не стало у 2017 році у московській лікарні. Через операцію на шийці стегна останні роки життя Міансарова змушена була лежати.
Артистку поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві. На її могилі можна побачити цілий меморіальний ансамбль. Міансаровій встановили золотисту статую, яку відтворили у сукні. А позаду неї розташували гранітну стелу, на якій вирізали серце. Там залишили напис "Нехай завжди буде сонце", саме так називається її відома пісня.
На вершечку меморіалу можна побачити сонце, яке також нагадує про популярну пісню Міансарової. На самій стелі написали усі звання та досягнення. А знизу меморіалу є славнозвісний чорний кіт, про якого співала артистка. Такий пам'ятник обійшовся рідним майже у 2,5 мільйона рублів.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила виконавиці "Пісеньки Червоної Шапочки" Олени Могучевої. Її життя обірвалося у 29 років.