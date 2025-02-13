Артистка була популярною в Радянському Союзі

Тамара Міансарова — співачка, Заслужена артистка Української РСР, яка прославилась виконанням пісні "Чорний кіт". Вона будувала кар'єру в Україні та Росії та стала успішною виконавицею на пострадянському просторі. А нещодавно ми розповідали, який вигляд має могила легенди радянських фільмів Баталова.

Тамару Міансарову добре пам'ятають ті, хто слідкував за радянською естрадою. Її ліричне сопрано вражало слухачів у СРСР. Якою була діяльність Міансарової, за яких обставин вона померла, і де поховали — знає "Телеграф".

Біографія Тамари Міансарової

Тамара Міансарова народилась у 1931 році у Зінов'євську. Так колись називали сучасний Кропивницький. Вона здобувала освіту в Московській консерваторії, де навчалась на фортепіанному відділенні. Після закінчення вишу Тамара певний час працювала концертмейстером у театральному інституті, однак все ж вирішила виступати на сцені.

Так, Міансарова певний час давала концерти з оркестром Лаці Олаха. А потім почала співати у Московському Мюзик-Холі. Пізніше виконавицю запросили у джазовий квартет, де вона була солісткою.

Тамара Міансарова була відомою співачкою, фото з мережі

А виконавши композицію "Ай-люлі", Міансарова виграла першу премію та золоту медаль на VIII Всесвітньому фестивалі молоді і студентів. А на Міжнародному фестивалі пісні в Сопоті виконала трек "Хай завжди буде сонце". Композиція виявилась успішною у виконанні Міансарової. Вона співала її з космонавтами, зокрема з Юрієм Гагаріним.

Тамара Міансарова - "Хай завжди буде сонце"

У 1964 році Тамара виступила на Блакитному вогнику, де заспівала трек про гриб "Рижик". А через рік з'явилась на цьому заході з композицією "Чорний кіт" . Слухачі оцінили таке виконання, й співачка отримала нову хвилю популярності.

Тамара Міансарова - "Чорний кіт"

Міансарова виступала перед шахтарями, металургами та будівельниками. У 1969 році дала концерт у Кураховому, що на Донеччині, який відбувся з аншлагом.

Працюючи у "Москонцерті", Міансарова мала проблеми з керівництвом. Від тоді її виступи припинили транслювати в медіапросторі. На гастролі вона теж не змогла їздити. Жінці довелося звільнитися з "Москонцерту". Однак тоді вона влаштувалась у Донецьку обласну філармонію, де працювала протягом 12 років.

Тамара Міансарова часто виступала в Україні, фото з мережі

В Україні публіка добре сприймала Міансарову. Вона певний час співпрацювала з композитором Ігорем Покладом. Так, Тамара виконувала пісні "Кохай мене", "Ой летіли дикі гуси", "Чорнобривці", "Я дивлюсь". У ті часи вона отримала звання Заслуженої артистки УРСР.

Тамара Міансарова - "Ой летіли дикі гуси"

У 80-х артистка повернулась в Росію, де викладала вокал у театральному виші та молодіжному будинку творчості. У 90-х співачка відновила виступи в країні-терористці. Також вона почала з'являтися у телепрограмах і влаштовувати творчі вечори.

Міансарова значну частину життя працювала у Росії, фото з мережі

У 2014 році Міансарова разом з іншими путіністами, зокрема Йосипом Кобзоном, підписала лист до Януковича, щоб "застосувати всю владу і силу, яка є у Ваших руках, щоб навести порядок в країні". Очевидно, артистка підтримувала диктаторський режим Путіна та розпочату війну проти України.

Могила Тамари Міансарової

Акторки не стало у 2017 році у московській лікарні. Через операцію на шийці стегна останні роки життя Міансарова змушена була лежати.

Артистку поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві. На її могилі можна побачити цілий меморіальний ансамбль. Міансаровій встановили золотисту статую, яку відтворили у сукні. А позаду неї розташували гранітну стелу, на якій вирізали серце. Там залишили напис "Нехай завжди буде сонце", саме так називається її відома пісня.

Меморіальний комплекс на могилі Міансарової, фото з мережі

На вершечку меморіалу можна побачити сонце, яке також нагадує про популярну пісню Міансарової. На самій стелі написали усі звання та досягнення. А знизу меморіалу є славнозвісний чорний кіт, про якого співала артистка. Такий пам'ятник обійшовся рідним майже у 2,5 мільйона рублів.

Золотиста статуя Міансаровій, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила виконавиці "Пісеньки Червоної Шапочки" Олени Могучевої. Її життя обірвалося у 29 років.