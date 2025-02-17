Собирал монеты ртом и постоянно шутил: каким был Зеленский в шоу "Форт Буаяр" в 2004 году

Тогда будущему президенту было 26 лет

Тогда еще известный шоумен и лидер "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский в 2004 году испытал себя в совершенно новой роли — капитана команды в шоу "Форт Буаяр". Он проявил себя сообразительным и харизматичным. Будущий президент возглавлял команду "95 квартала", среди которой был и Денис Манжосов.

Съемки проходили во Франции, где за шесть дней были отсняты эпизоды с участием шестнадцати команд. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Владимир Зеленский в шоу "Форт Буаяр".

Владимир Зеленский, являясь капитаном команды, демонстрировал лидерские качества и активное участие в испытаниях. Его команда принимала участие в различных задачах, требовавших физической выносливости и интеллектуальных способностей.

Интересно, что во время съемок участники разговаривали на русском, в то время как ведущие — на украинском. Зеленский как капитан команды был всегда сосредоточенным и внимательным, хотя и успевал удачно шутить.

Зеленский не просто координировал действия команды, но и лично преодолевал сложные испытания: проходил через лабиринты, разгадывал загадки мудреца Паспарту и выполнял физические задания, требовавшие силы и выдержки. Его характерная эмоциональность и чувство юмора сделали игру еще более зрелищной, а зрители смогли увидеть Зеленского не только как артиста, но и как лидерского, азартного и решительного человека.

Зеленский участвовал в испытании, где ему пришлось строить башню из фигурок. Он и Мэтр по очереди ставили друг на друга деревянные плашки. Шоумен тогда проиграл, ведь башня упала именно после того, как он положил последнюю фигурку. После рассказал этого своим сокомандникам, что противник придерживал башню, когда та должна была упасть.

В одном из последних испытаний Владимир Зеленский собирал монеты. И чтобы вынести их больше, он напихал их в рот.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели юмористы "Квартала 95" во времена КВН. С момента создания коллектива его основной состав много лет не менялся, но в разное время с "Квартала" ушли Денис Манжосов, Владимир Зеленский (через президентство), Юрий Корявченков и Елена Кравец. Продолжают выступать для публики Евгений Кошевой, Степан Казанин, Александр Пикалов и Юрий Крапов.