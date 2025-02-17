Збирав монети ротом і постійно жартував: яким був Зеленський в шоу "Форт Буаяр" у 2004 році

Тоді майбутньому президенту було 26 років

Тоді ще відомий шоумен і лідер "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський у 2004 році випробував себе в абсолютно новій ролі — капітана команди у шоу "Форт Буаяр". Він проявив себе кмітливим та харизматичним. Майбутній президент очолював команду "95 кварталу", серед якої був і Денис Манжосов.

Знімання проходили у Франції, де за шість днів було відзнято епізоди за участю шістнадцяти команд. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав Володимир Зеленський у шоу "Форт Буаяр".

Володимир Зеленський, будучи капітаном команди, демонстрував лідерські якості та активну участь у випробуваннях. Його команда брала участь у різноманітних завданнях, що вимагали фізичної витривалості та інтелектуальних здібностей.

Цікаво, що під час знімань учасники розмовляли російською в той час, як ведучі — українською.Зеленський як капітан команди був завжди зосередженим та уважним, хоч і вспівав вдало жартувати.

Зеленський не просто координував дії команди, а й особисто долав складні випробування: проходив через лабіринти, розгадував загадки мудреця Паспарту та виконував фізичні завдання, що вимагали сили та витримки. Його характерна емоційність і почуття гумору зробили гру ще більш видовищною, а глядачі змогли побачити Зеленського не лише як артиста, а і як лідерську, азартну і рішучу людину.

Зеленський брав участь у випробуванні, де йому довелося будувати вежу з фігурок. Він та Метр по черзі ставили одну на одну дерев’яні плашки. Шоумен тоді програв, адже вежа впала саме після того, як він поклав останню фігурку. Після цього розповів своїм співкомандницям, що його противник притримував вежу, коли та повинна була впасти.

В одному з останніх випробувань Володимир Зеленський збирав монети. І щоб винести їх більше, він напхав їх у рот.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали гумористи "Кварталу 95" за часів КВК. З моменту створення колективу його основний склад багато років не змінювався, та все ж таки у різний час з "Кварталу" пішли Денис Манжосов, Володимир Зеленський (через президентство), Юрій Корявченков та Олена Кравець. Продовжують виступати для публіки Євген Кошовий, Степан Казанін, Олександр Пікалов та Юрій Крапов.