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Была "секретаршей" Зеленского и носила продукты на Майдан: что говорит о войне российская актриса Мария Горбань

Автор
Катерина Любимова
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Где сейчас актриса Мария Горбань и что говорит о войне
Где сейчас актриса Мария Горбань и что говорит о войне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мария Горбань была замужем за украинцем и часто приезжала в Киев

До президентства Владимир Зеленский сотрудничал со многими российскими актерами на съемочной площадке. С главой нашего государства успела поработать Пониса Максимова, которая была ему "идеальной женой" и Мария Горбань, сыгравшая его секретаршу.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас российская актриса Мария Горбань и как изменилась. Мы узнали, говорит ли знаменитость что-то о войне в Украине.

Чем известна Мария Горбань

Известная актриса Мария Горбань родилась 26 декабря 1986 года в городе Ярославль в творческой семье. Ее отец Александр Горбань был актером и режиссером, а мама Лариса играла в местном театре.

В шесть лет семья переехала в Москву и Мария решила идти по стопам родителей, хотя отец был против. Будущая знаменитость окончила школу с театральным уклоном, затем стала студенткой актерского факультета ГИТИСа.

Мария Горбань в молодости
Мария Горбань в молодости

Впервые на экране Мария появилась в телесериале "Простые истины", также она снялась в проектах: "Женская логика-3", "Игра", "Кухня", "Отель Элеон", "Жена моего мужа", "Бабушка легкого поведения".

Мария Горбань в сериале "Кухня"
Мария Горбань в сериале "Кухня"

В 2016 году Мария снялась в комедии "8 лучших свиданий", где сыграла эффектную секретаршу Елену, работающую на главного героя Никиту Соколова. Его сыграл Владимир Зеленский.

Мария Горбань и Владимир Зеленский
Мария Горбань снималась с Зеленским в фильме "8 лучших свиданий"

Где сейчас Мария Горбань и что говорит о войне

Российская актриса Мария Горбань была замужем за украинцем Олегом Филатовым, поэтому часто приезжала в Киев и положительно отзывалась об Украине. В 2014 году в интервью "Светской жизни" Мария рассказывала, что всем сердцем поддерживает и любит нашу страну.

Мария Горбань
Мария Горбань была замужем за украинцем Олегом Филатовым

По словам актриса, в семье тема ситуации между Украиной и Россией не обсуждается, чтобы не возникало конфликтов. Но Мария подчеркнула, что часто бывает в Киеве, ведь здесь живут родственники ее мужа и подруги.

Мария Горбань
Мария Горбань признавалась Украине в любви

"Я очень люблю Украину. Поддерживаю ее всем сердцем. Нас так хорошо встретили. Я была очень удивлена, что в Киеве в магазине есть все продукты, все ходят, развлекаются. Я рада, что все, что нам говорили, чем нас пугали, оказалось совсем по-другому", — рассказывала Горбань.

Также россиянка призналась, что когда была беременной, то много времени проводила в столице Украины. Вместе с мужем она ходила на Майдан и носила продукты и сигареты активистам.

Мария Горбань
Мария Горбань, будучи беременной посещала Евромайдан

"Мы ходили на Майдан, носили сигареты людям, которые сидели там. Да, я не боялась. Я действительно уважаю людей. Мне не стыдно, что я живу в Москве. Я всем сердцем поддерживаю Украину", — еще раз подчеркнула артистка.

В 2015 году Марию Горбань даже пригласили стать членом жюри украинского конкурса красоты "Мисс Украина-2015". Актриса была весьма этому рада и уверяла, что рассказывает знакомым в России, что не стоит бояться ехать в Украину. Но в 2018 году они с мужем разошлись.

Мария Горбань
Как сейчас выглядит актриса Мария Горбань

Что касается полномасштабной войны, то Мария Горбань не стала осуждать российскую агрессию против Украины, лишь подчеркнула, что не может оставаться равнодушной к происходящим событиям.

"Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события. При этом я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких", — высказывалась актриса в соцсетях.

В декабре 2024 года Мария заявила, что покидает Россию, но только на зимние месяцы. Вместе с третьим мужем Кириллом Зоткиным и детьми она была на Шри-Ланке, где у них своя недвижимость. Недавно Мария снова вернулась в Россию и рассказала, как счастлива быть дома.

Мария Горбань
Мария Горбань вместе с мужем и детьми

Актриса продолжает заниматься творческой деятельностью. В 2024 году с участием Марии вышли фильмы "Беляковы в отпуске", "Постучись в мою Тверь" и сериал "Мокрые майки".

Мария Горбань
Мария Горбань продолжает жить и работать в России

"Телеграф" писал ранее, где сейчас актер Епифанцев и что говорит о войне. Он снимался с Зеленским в кино.

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#Актриса #Владимир Зеленский #Мария Горбань