Была "секретаршей" Зеленского и носила продукты на Майдан: что говорит о войне российская актриса Мария Горбань

Мария Горбань была замужем за украинцем и часто приезжала в Киев

До президентства Владимир Зеленский сотрудничал со многими российскими актерами на съемочной площадке. С главой нашего государства успела поработать Пониса Максимова, которая была ему "идеальной женой" и Мария Горбань, сыгравшая его секретаршу.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас российская актриса Мария Горбань и как изменилась. Мы узнали, говорит ли знаменитость что-то о войне в Украине.

Чем известна Мария Горбань

Известная актриса Мария Горбань родилась 26 декабря 1986 года в городе Ярославль в творческой семье. Ее отец Александр Горбань был актером и режиссером, а мама Лариса играла в местном театре.

В шесть лет семья переехала в Москву и Мария решила идти по стопам родителей, хотя отец был против. Будущая знаменитость окончила школу с театральным уклоном, затем стала студенткой актерского факультета ГИТИСа.

Мария Горбань в молодости

Впервые на экране Мария появилась в телесериале "Простые истины", также она снялась в проектах: "Женская логика-3", "Игра", "Кухня", "Отель Элеон", "Жена моего мужа", "Бабушка легкого поведения".

Мария Горбань в сериале "Кухня"

В 2016 году Мария снялась в комедии "8 лучших свиданий", где сыграла эффектную секретаршу Елену, работающую на главного героя Никиту Соколова. Его сыграл Владимир Зеленский.

Мария Горбань снималась с Зеленским в фильме "8 лучших свиданий"

Где сейчас Мария Горбань и что говорит о войне

Российская актриса Мария Горбань была замужем за украинцем Олегом Филатовым, поэтому часто приезжала в Киев и положительно отзывалась об Украине. В 2014 году в интервью "Светской жизни" Мария рассказывала, что всем сердцем поддерживает и любит нашу страну.

Мария Горбань была замужем за украинцем Олегом Филатовым

По словам актриса, в семье тема ситуации между Украиной и Россией не обсуждается, чтобы не возникало конфликтов. Но Мария подчеркнула, что часто бывает в Киеве, ведь здесь живут родственники ее мужа и подруги.

Мария Горбань признавалась Украине в любви

"Я очень люблю Украину. Поддерживаю ее всем сердцем. Нас так хорошо встретили. Я была очень удивлена, что в Киеве в магазине есть все продукты, все ходят, развлекаются. Я рада, что все, что нам говорили, чем нас пугали, оказалось совсем по-другому", — рассказывала Горбань.

Также россиянка призналась, что когда была беременной, то много времени проводила в столице Украины. Вместе с мужем она ходила на Майдан и носила продукты и сигареты активистам.

Мария Горбань, будучи беременной посещала Евромайдан

"Мы ходили на Майдан, носили сигареты людям, которые сидели там. Да, я не боялась. Я действительно уважаю людей. Мне не стыдно, что я живу в Москве. Я всем сердцем поддерживаю Украину", — еще раз подчеркнула артистка.

В 2015 году Марию Горбань даже пригласили стать членом жюри украинского конкурса красоты "Мисс Украина-2015". Актриса была весьма этому рада и уверяла, что рассказывает знакомым в России, что не стоит бояться ехать в Украину. Но в 2018 году они с мужем разошлись.

Как сейчас выглядит актриса Мария Горбань

Что касается полномасштабной войны, то Мария Горбань не стала осуждать российскую агрессию против Украины, лишь подчеркнула, что не может оставаться равнодушной к происходящим событиям.

"Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события. При этом я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких", — высказывалась актриса в соцсетях.

В декабре 2024 года Мария заявила, что покидает Россию, но только на зимние месяцы. Вместе с третьим мужем Кириллом Зоткиным и детьми она была на Шри-Ланке, где у них своя недвижимость. Недавно Мария снова вернулась в Россию и рассказала, как счастлива быть дома.

Мария Горбань вместе с мужем и детьми

Актриса продолжает заниматься творческой деятельностью. В 2024 году с участием Марии вышли фильмы "Беляковы в отпуске", "Постучись в мою Тверь" и сериал "Мокрые майки".

Мария Горбань продолжает жить и работать в России

"Телеграф" писал ранее, где сейчас актер Епифанцев и что говорит о войне. Он снимался с Зеленским в кино.