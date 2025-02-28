Була "секретаркою" Зеленського і носила продукти на Майдан: що говорить про війну російська акторка Марія Горбань

Марія Горбань була одружена з українцем і часто приїжджала в Київ

До президентства Володимир Зеленський співпрацював із багатьма російськими акторами на знімальному майданчику. З главою нашої держави встигла попрацювати Поліна Максимова, яка була йому "ідеальною дружиною" та Марія Горбань, яка зіграла його секретарку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російська акторка Марія Горбань та як змінилася. Ми дізналися, чи говорить вона щось про війну в Україні.

Чим відома Марія Горбань

Відома акторка Марія Горбань народилася 26 грудня 1986 року у місті Ярославль у творчій сім’ї. Її батько Олександр Горбань був актором та режисером, а мама Лариса грала у місцевому театрі.

У шість років родина переїхала до Москви й Марія вирішила йти стопами батьків, хоча її тато був проти. Майбутня знаменитість закінчила школу з театральним ухилом, потім стала студенткою акторського факультету ГІТІСу.

Марія Горбань у молодості

Вперше на екрані Марія з’явилася в серіалі "Прості істини", також вона знялася в проєктах: "Жіноча логіка-3", "Гра", "Кухня", "Готель Елеон", "Дружина мого чоловіка", "Бабуся легкої поведінки".

Марія Горбань у серіалі "Кухня"

У 2016 році Марія знялася в комедії "8 найкращих побачень", де зіграла ефектну секретарку Олену, яка працює на головного героя Микиту Соколова. Його зіграв Володимир Зеленський.

Марія Горбань знімалася із Зеленським у фільмі "8 найкращих побачень"

Де зараз Марія Горбань і що говорить про війну

Російська акторка Марія Горбань була одружена з українцем Олегом Філатовим, тому часто приїжджала до Києва та позитивно відгукувалася про Україну. У 2014 році в інтерв’ю "Світському життю" Марія розповідала, що всім серцем підтримує та любить нашу країну.

Марія Горбань була одружена з українцем Олегом Філатовим

За словами акторкии, у сім’ї тема ситуації між Україною та Росією не обговорюється, щоб не виникало конфліктів. Але Марія наголосила, що часто буває у Києві, адже тут живуть родичі її чоловіка та подруги.

Марія Горбань зізнавалася Україні в любові

"Я дуже люблю Україну. Підтримую її всім серцем. Нас так добре зустріли. Я була дуже здивована, що у Києві в магазинах є всі продукти, всі ходять, розважаються. Я рада, що все, що нам говорили, чим нас лякали, виявилося зовсім по-іншому ", — розповідала Горбань.

Також росіянка зізналася, що коли була вагітною, багато часу проводила в столиці України. Разом із чоловіком вона ходила на Майдан та носила продукти та цигарки активістам.

Марія Горбань, будучи вагітною, відвідувала Євромайдан.

Ми ходили на Майдан, носили цигарки людям, які сиділи там. Так, я не боялася. Я справді поважаю людей. Мені не соромно, що я живу в Москві. Я всім серцем підтримую Україну", — ще раз наголосила артистка.

У 2015 році Марію Горбань навіть запросили стати членом журі українського конкурсу краси "Міс Україна-2015". Актриса була дуже рада і запевняла, що розповідає знайомим у Росії, що не варто боятися їхати в Україну. Але у 2018 році вони з чоловіком розійшлися.

Як зараз виглядає актриса Марія Горбань

Щодо повномасштабної війни, то Марія Горбань не стала засуджувати російську агресію проти України, лише підкреслила, що не може залишатися байдужою до подій, що відбуваються.

"Ми часто живемо в різних інформаційних реальностях, тому ми можемо кардинально по-різному сприймати та інтерпретувати події, що відбуваються. При цьому я не уявляю, як можна залишатися байдужим до того, що відбувається. Нервують всі. Я думаю, нам усім зараз потрібно постаратися заспокоїтись і не вступати ні з ким у суперечки, бережіть себе та своїх близьких", — висловлювалася акторка у соцмережах.

У грудні 2024 року Марія заявила, що залишає Росію, але лише на зимові місяці. Разом із третім чоловіком Кирилом Зоткіним та дітьми вона була на Шрі-Ланці, де у них своя нерухомість. Нещодавно Марія знову повернулася до Росії й розповіла, яка щаслива бути вдома.

Марія Горбань разом із чоловіком та дітьми

Акторка продовжує займатися творчою діяльністю. У 2024 році за участю Марії вийшли фільми "Бєлякові у відпустці", "Постука в мою Тверь" та серіал "Мокрі майки".

Марія Горбань продовжує жити та працювати в Росії

"Телеграф" писав раніше, де зараз актор Єпіфанцев і що говорить про війну. Він знімався із Зеленським у кіно.