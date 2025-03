Звезда фильмов для взрослых отмечает свой 53-й день рождения

Виктория Здрок — украинско-американская модель, актриса и психолог получившая популярность благодаря своей карьере в индустрии фильмов для взрослых. Она стала одной из первых украинок, достигших в этой сфере мировой узнаваемости. Однако, в отличие от порно актрисы Джозефины Джексон, она не помогает украинцам.

Широкую популярность актрисе принесло сотрудничество с журналами Playboy и Penthouse и в последнем была выбрана "кошечкой месяца" и "кошечкой года". Сегодня, 2 марта, Виктории Здрок исполнилось 53 года. По этому случаю мы решили вспомнить, что известно порно актрису.

Что известно о Виктории Здрок

Виктория Здрок родилась 3 марта 1973 года в Киеве, Украина. С раннего возраста она проявляла интерес к обучению и искусству. В 1989 году, в возрасте 16 лет, Виктория переехала в Соединенные Штаты как студентка по обмену. Она поступила в университет Пенсильвании, где получила степень бакалавра по сравнительной литературе. Позже она получила степень доктора юриспруденции в юридической школе Вилланова и доктора философии в области клинической психологии.

Во время учебы в университете Виктория заработала моделью. В октябре 1994 года девушка была на развороте журнала Playboy. В июне 2002 года она стала "Кошечкой месяца" журнала Penthouse, что привлекло к ней значительное внимание. В 2004 году она снова появилась на обложке Penthouse как "Кошечка года". Ее успех в модельном бизнесе привел к предложениям сниматься в эротических фильмах. Виктория снялась в нескольких фильмах для взрослых, что сделало ее известной в этой индустрии.

Роман с Дональдом Трампом

Их отношения запомнились миру громким расставанием. На протяжении отношений Виктория шпионила за любимым. После разрыва слила в СМИ информацию о нем и рассказала самые грязные подробности об их отношениях.

Виктория Здрок – психолог и эксперт по отношениям

Несмотря на деятельность в сфере развлечений для взрослых, она имеет докторскую степень по психологии и юридическое образование. Эта уникальная комбинация знаний позволила ей также выступать как эксперт в вопросах сексуальности и отношений. Она получила степень доктора по клинической психологии, имеет юридическое образование и работала в юридической сфере.

Виктория Здрок написала книгу "Dr. Z on Scoring: How to Pick Up, Seduce and Hook Up with Hot Women", которая ориентирована на мужчин и дает советы по знакомствам, обольщению и построению отношений. Также актриса фильмов для взрослых выступала в разных шоу и подкастах, где комментировала темы секса, отношений и психологии желания. Она использовала свой опыт во взрослой индустрии, чтобы разбирать мифы о сексе и реальных потребностях людей в отношениях.

