Зірка фільмів для дорослих відзначає свій 53-й день народження

Вікторія Здрок — українсько-американська модель, акторка та психологиня, яка здобула популярність завдяки своїй кар'єрі в індустрії фільмів для дорослих. Вона стала однією з перших українок, які досягли у цій сфері світової впізнаваності. Проте, на відміну від порноакторки Джозефіни Джексон, вона не допомагає українцям.

Широку популярність акторці принесла співпраця із журналами Playboy та Penthouse і в останньому була обрана "кішечкою місяця" та "кішечкою року". Сьогодні, 2 березня, Вікторії Здрок виповнилося 53 роки. З цієї нагоди ми вирішили пригадати, що відомо про порноакторку.

Що відомо про Вікторію Здрок

Вікторія Здрок народилася 3 березня 1973 року в Києві, Україна. З раннього віку вона виявляла інтерес до навчання та мистецтва. У 1989 році, у віці 16 років, Вікторія переїхала до Сполучених Штатів як студентка за обміном. Вона вступила до університету Пенсільванії, де здобула ступінь бакалавра з порівняльної літератури. Пізніше вона отримала ступінь доктора юриспруденції в юридичній школі Вілланова та доктора філософії в галузі клінічної психології.

Під час навчання в університеті Вікторія почала працювати моделлю. У жовтні 1994 дівчина була на розвороті журналу Playboy. У червні 2002 року вона стала "Кішечкою місяця" журналу Penthouse, що привернуло до неї значну увагу. У 2004 році вона знову з'явилася на обкладинці Penthouse як "Кішечка року". Її успіх у модельному бізнесі привів до пропозицій зніматися в еротичних фільмах. Вікторія знялася в кількох фільмах для дорослих, що зробило її відомою в цій індустрії.

Роман з Дональдом Трампом

Їхні стосунки запам’яталися світові гучним розставанням. Упродовж відносин, Вікторія шпигувала за коханим. Після розриву злила у ЗМІ інформацію про нього і розповіла найбрудніші подробиці про їхні стосунки.

Вікторія Здрок — психологиня та експертка зі стосунків

Попри діяльність у сфері розваг для дорослих, вона має докторський ступінь з психології та юридичну освіту. Ця унікальна комбінація знань дозволила їй також виступати як експертка у питаннях сексуальності та стосунків. Вона отримала ступінь доктора з клінічної психології, має юридичну освіту і працювала в юридичній сфері.

Вікторія Здрок написала книгу "Dr. Z on Scoring: How to Pick Up, Seduce and Hook Up with Hot Women", яка орієнтована на чоловіків і дає поради щодо знайомств, спокушення та побудови стосунків. Також акторка фільмів для дорослих виступала у різних шоу та подкастах, де коментувала теми сексу, стосунків та психології бажання. Вона використовувала свій досвід у дорослій індустрії, щоб розбирати міфи про секс та реальні потреби людей у стосунках.

