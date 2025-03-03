Украинцы заметили важный нюанс в победе фильма "Анора" на "Оскаре". При чем здесь Трамп?

Фильм "о загадочной русской душе" не случайно, как считают украинцы, стал победителем на "Оскаре"

В ночь на 3 марта, в Лос-анджелесе проходила 97 церемония награждения премии "Оскар". Лучшим фильмом был назван ромком "Анора" о "загадочной русской душе". Кроме главного приза, этот фильм взял еще четыре статуэтки в разных номинациях. Конечно же победа фильма с российскими актерами и соответственным сюжетом не остался без внимания украинского сегмента соцсетей — пользователи быстро отреагировали на эту новость.

По сюжету фильма представитель российской "золотой молодежи" и сын олигарха Ваня поехал учится в США, но прожигал жизнь по клубам и тусовкам. Он влюбляется в стриптизершу Анору и платит ей за проведение недели вместе. Они отправляются в Лас-Вегас, где Ванюша уговаривает девушку пожениться — чтобы получить американское гражданство и отомстить родителям.

Премьера фильма "Анора" состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале. И с того времени лента начала активно пиарится в американском обществе, ее подавали зрителям, как очередной прикольный фильм о "загадочной русской душе".

После победы на "Оскаре" в украинском сегменте Facebook начали активно обсуждать "Анору". Пользователи заметили важный нюанс в победе этой романтической комедии на "Оскаре" — считают, что все дело в смене американской политики после прихода Трампа и его попытки сблизится и наладить отношения с Россией.

Фото: Getty Images

Вот что пишут украинцы в комментариях под постами о победе "Аноры" на "Оскаре":

Что-то миру не доходит, что в словосочетании "загадочная русская душа" прилагательное не от слова "загадка" образовано, а от слов "гадите" и "гадость". И потому переводят его на свои языки, как загадочную душу, а не как паскудную. Знали бы что это о паскудстве, то, может, не так бы от него фанатели. Хотя, судя по некоторым современным тенденциям, кто знает.

Ну Лена, ну что вы, право. Если США даже в ООН голосует вместе с рашей, уже на Оскаре и подавно.

Харрисон Форд отказался вести это шапито. Ущерб "Субстанцию"

Трампу ср*ку лижут! Как это низменно! И это все видят, знают. Богаты или бедны, повсюду игры одинаковы. Разочарованная до глубины души.

Голливуд проектирует и презентует американские нарративы и настроения.

Ну и скажите мне, что Оскар не политизирован.

Потому что рыжий ветер перемен!

Ну если так подумать, эта награда фильма "Анора" – это отражение тренда разворота общественно-политических настроений: американцы устали от всей этой движухи и готовы уже трахаться с россиянами. Тем более, они говорят: "я не гопник", то чего не верить. Еще и "колечко" предлагает

Трамп отдал приказ. Был звонок из Кремля в Белый дом, а из Белого – в Голливуд. Не легко соскочить с русской культуры, как только кажется начали что-то понимать, как какая-то волна отбросила добрых заграниц назад на 10 лет. И снова загадочная русская душа на первом плане – загадывает Голливуд.

"Анора" была очевидным фронтраннером. Ее облизывали еще с Канн, фильм взял премии Гильдии режиссеров и продюсеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про актера Юру Борисова из "Аноры", которая взяла пять "Оскаров". Пытался быть хорошим русским.