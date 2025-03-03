Українці помітили важливий нюанс у перемозі фільму "Анора" на "Оскарі". До чого тут Трамп?

Фільм "про загадкову російську душу" не випадково, як вважають українці, став переможцем на "Оскарі"

У ніч на 3 березня у Лос-Анджелесі проходила 97 церемонія нагородження премії "Оскар". Найкращим фільмом був названий ромком "Анора" про "загадкову російську душу". Окрім головного призу, цей фільм взяв ще чотири статуетки у різних номінаціях. Звичайно ж перемога фільму з російськими акторами та відповідним сюжетом не залишилася поза увагою українського сегменту соцмереж — користувачі швидко відреагували на цю новину.

За сюжетом фільму представник російської "золотої молоді" та син олігарха Ваня поїхав навчатися до США, але пропалював життя по клубах і тусовках. Він закохується у стриптизерку Анору та платить їй за проведення тижня разом. Вони вирушають до Лас-Вегаса, де Ванюша вмовляє дівчину одружитися, щоб отримати американське громадянство і помститися батькам.

Прем’єра фільму "Анора" відбулася 21 травня 2024 року на Канському кінофестивалі. І з того часу стрічка почала активно піаритися в американському суспільстві, її подавали глядачам як черговий прикольний фільм про "загадкову російську душу".

Після перемоги на "Оскарі" в українському сегменті Facebook почали активно обговорювати "Анору". Користувачі помітили важливий нюанс у перемозі цієї романтичної комедії на "Оскарі" — вважають, що вся справа у зміні американської політики після приходу Трампа та його спроби зблизиться та налагодити відносини з Росією.

Фото: Getty Images

Ось що пишуть українці у коментарях під постами про перемогу "Анори" на "Оскарі":

Щось світу не доходить, що в словосполученні "заґадочьная русская душа" прикметник не від слова загадка утворений, а від слів "ґадіть" і "ґадость". І тому перекладають його на свої мови, як загадкову душу, а не як паскудну. Знали б що то про паскудство, то мо' б не так від нього фанатіли. Хоча, судячи з деяких сучасних тенденцій, і хто зна.

Ну Лєна, ну што ви, право. Якщо США навіть в ООН голосує разом з рашею, уж на Оскарі і подавно.

Гарісон Форд відмовився вести це шапіто. Шкода "Субстанцію"

Трампу ср*ку лижуть! Як це ницо ! І це ж всі бачать, знають. Чи багаті чи бідні, всюди ігри однакові. Розчарована до глибини душі

Голівуд проєктує і презентує американські наративи і настрої

Ну і скажіть мені, що Оскар не політизований

Патаму шо рижий вєтєр пєрємєн!

Ну якщо так подумати, ця нагорода фільму "Анора" — це відображення тренду розвороту суспільно-політичних настроїв: американці втомилися від всієї цієї двіжухи і готові вже трах**тися з росіянцями. Тим більше, вони ж кажуть: "я не гопнік", то чого не вірити. Ще й "колєчко" пропонує

Трам віддав наказ. Був звонок з Кремля в Білий дім, а з Білого — в Голлівуд. Не легко зіскочити з руской культури, щойно здається почали щось розуміти, як якась хвиля відкинула добрих закордонців назад на 10 років. І знову загаджена руска душа на першому плані — загаджує Голлівуд.

"Анора" була очевидним фронтраннером. Її облизували ще з Канн, фільм взяв премії Гільдії режисерів та продюсерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про актора Юру Борисова з "Анори", яка взяла п’ять "Оскарів". Намагався бути хорошим руским.