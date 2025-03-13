Тело нашли в подземном переходе: как выглядит необычный памятник на могиле актера Линецкого и что произошло
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У актера ранее были проблемы с алкоголем
Многие талантливые украинские актеры ушли из жизни в молодом возрасте в результате трагических происшествий. Среди них звезда "Золотого гуся" Анатолий Дяченко, а также заслуженный артист Украины Виталий Линецкий. Тело актера было найдено в одном из киевских подземных переходов.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Виталия Линецкого и что произошло с актером. Мы узнали о нем некоторые факты.
Виталий Линецкий — что о нем известно
Украинский актер Виталий Линецкий родился 22 октября 1971 года в Ивано-Франковске, но высшее образование получал в Киевском университете театра, кино и телевидения им. К. Карпенко-Карого.
Виталий Линецкий работал в Ивано-Франковском украинском драматическом театре, Киевском ТЮЗе и Киевском Академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Также Виталий параллельно снимался в кино, в частности в фильмах "День рождения Буржуя", "Женская интуиция-2", "Битва за Севастополь" и других.
Он дважды был лауреатом профессиональной театральной премии "Киевская Пектораль". Но в 42 года его жизнь трагически оборвалась.
Как выглядит могила актера Виталия Линецкого и как он умер
Известный актер Виталий Линецкий был найден мертвым в подземном переходе по улице Телиги в Киеве, возле Кирилловской церкви. Это произошло 16 июля 2014 года.
Изначально считали, что актер был убит, по факту его гибели полиция даже возбудила уголовное производство. Но следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Выяснилось, что 42-летний актер Виталий Линецкий упал на бетонные ступени. Это подтвердила продавщица круглосуточного ларька, по словам которой, мужчина присел на парапет, ограждающей лестницу в подземный переход, но нечаянно упал и покатился по ступеням. То, что актер в это время был один зафиксировала и видеокамера, которая была установлена неподалеку.
Украинского актера похоронили на Берковецком кладбище. Сначала на его могиле установили обычный деревянный крест, а затем заменили его красивым памятником.
На месте последнего упокоения Виталия Линецкого установили необычную композицию, в центре которой поставили цилиндрический столб, а на нем разместили афиши спектаклей, где он участвовал.
Перед колонной стоит бронзовый памятник актера во весь рост в кепке и с рюкзаком, который словно поднимается по ступеням, глядя на афиши. Возле могилы стоят вазы с цветами.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит сейчас могила певца Виталия Белоножко на Байковом. Жизнь артиста оборвалась 9 января 2024 года. Ему было 70 лет.