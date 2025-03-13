Тело нашли в подземном переходе: как выглядит необычный памятник на могиле актера Линецкого и что произошло

У актера ранее были проблемы с алкоголем

Многие талантливые украинские актеры ушли из жизни в молодом возрасте в результате трагических происшествий. Среди них звезда "Золотого гуся" Анатолий Дяченко, а также заслуженный артист Украины Виталий Линецкий. Тело актера было найдено в одном из киевских подземных переходов.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Виталия Линецкого и что произошло с актером. Мы узнали о нем некоторые факты.

Виталий Линецкий — что о нем известно

Украинский актер Виталий Линецкий родился 22 октября 1971 года в Ивано-Франковске, но высшее образование получал в Киевском университете театра, кино и телевидения им. К. Карпенко-Карого.

Виталий Линецкий снимался в фильмах и спектаклях

Виталий Линецкий работал в Ивано-Франковском украинском драматическом театре, Киевском ТЮЗе и Киевском Академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Также Виталий параллельно снимался в кино, в частности в фильмах "День рождения Буржуя", "Женская интуиция-2", "Битва за Севастополь" и других.

Виталий Линецкий был лауреатом театральной премии "Киевская Пектораль"

Он дважды был лауреатом профессиональной театральной премии "Киевская Пектораль". Но в 42 года его жизнь трагически оборвалась.

Как выглядит могила актера Виталия Линецкого и как он умер

Известный актер Виталий Линецкий был найден мертвым в подземном переходе по улице Телиги в Киеве, возле Кирилловской церкви. Это произошло 16 июля 2014 года.

Виталий Линецкий умер в возрасте 42 лет

Изначально считали, что актер был убит, по факту его гибели полиция даже возбудила уголовное производство. Но следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Выяснилось, что 42-летний актер Виталий Линецкий упал на бетонные ступени. Это подтвердила продавщица круглосуточного ларька, по словам которой, мужчина присел на парапет, ограждающей лестницу в подземный переход, но нечаянно упал и покатился по ступеням. То, что актер в это время был один зафиксировала и видеокамера, которая была установлена неподалеку.

Виталия Линецкого нашли в подземном переходе

Украинского актера похоронили на Берковецком кладбище. Сначала на его могиле установили обычный деревянный крест, а затем заменили его красивым памятником.

Могила актера Виталия Линецкого

На месте последнего упокоения Виталия Линецкого установили необычную композицию, в центре которой поставили цилиндрический столб, а на нем разместили афиши спектаклей, где он участвовал.

Как выглядит памятник на могиле Виталия Линецкого

Перед колонной стоит бронзовый памятник актера во весь рост в кепке и с рюкзаком, который словно поднимается по ступеням, глядя на афиши. Возле могилы стоят вазы с цветами.

Как выглядит могила Виталия Линецкого

"Телеграф" писал ранее, как выглядит сейчас могила певца Виталия Белоножко на Байковом. Жизнь артиста оборвалась 9 января 2024 года. Ему было 70 лет.