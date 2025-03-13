Тіло знайшли у підземному переході: як виглядає незвичайний пам’ятник на могилі актора Лінецького і що сталося

У актора раніше були проблеми з алкоголем

Багато талановитих українських акторів пішли з життя в молодому віці внаслідок трагічних подій. Серед них зірка "Золотого гусака" Анатолій Дяченко, а також заслужений артист України Віталій Лінецький. Тіло актора було знайдено в одному із київських підземних переходів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Віталія Лінецького та що сталося з актором. Ми дізналися про нього деякі факти.

Віталій Лінецький — що про нього відомо

Український актор Віталій Лінецький народився 22 жовтня 1971 року в Івано-Франківську, але вищу освіту здобував у Київському університеті театру, кіно та телебачення ім. К. Карпенка-Карого.

Віталій Лінецький знімався у фільмах та виставах

Віталій Лінецький працював в Івано-Франківському українському драматичному театрі, Київському ТЮГу та Київському Академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. Також Віталій паралельно знімався у кіно, зокрема у фільмах "День народження Буржуя", "Жіноча інтуїція-2", "Битва за Севастополь" та інших.

Віталій Лінецький був лауреатом театральної премії "Київська Пектораль"

Він був двічі лауреатом професійної театральної премії "Київська Пектораль". Але у 42 роки його життя трагічно обірвалося.

Як виглядає могила актора Віталія Лінецького та як він помер

Відомого актора Віталія Лінецького було знайдено мертвим у підземному переході по вулиці Теліги у Києві, біля Кирилівської церкви. Це сталося 16 липня 2014 року.

Віталій Лінецький помер у віці 42 років

Спочатку вважали, що актора було вбито, за фактом його загибелі поліція навіть порушила кримінальне провадження. Але слідів насильницької смерті на тілі не було виявлено.

З’ясувалося, що 42-річний актор Віталій Лінецький упав на бетонні сходи. Це підтвердила продавчиня цілодобової крамниці, за словами якої, чоловік присів на парапет, що огороджує сходи в підземний перехід, але ненароком упав і покотився східцями. Те, що актор у цей час був один, зафіксувала і відеокамера, яка була встановлена неподалік.

Віталія Лінецького знайшли у підземному переході

Українського актора поховали на Берковецькому цвинтарі. Спочатку на його могилі встановили звичайний дерев’яний хрест, а потім замінили його на гарний пам'ятник.

Могила актора Віталія Лінецького

На місці останнього упокою Віталія Лінецького встановили незвичайну композицію, в центрі якої поставили циліндричний стовп, а на ньому розмістили афіші вистав, де він брав участь.

Який вигляд має пам’ятник на могилі Віталія Лінецького

Перед колоною стоїть бронзовий пам’ятник актора у весь зріст у кепці й з рюкзаком, який ніби підіймається східцями, дивлячись на афіші. Біля могили стоять вази із квітами.

Як виглядає могила Віталія Лінецького

"Телеграф" писав раніше, як виглядає зараз могила співака Віталія Білоножка на Байковому. Життя артиста обірвалося 9 січня 2024 року. Йому було 70 років.