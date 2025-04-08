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Они разрывают чарты. Почему категорически нельзя слушать российскую группу AY YOLA украинцам

Автор
Наталья Дума
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Песня "Homay" российской группы AY YOLA заняла первое место в топ-100 Apple Music Новость обновлена 08 апреля 2025, 11:25
Песня "Homay" российской группы AY YOLA заняла первое место в топ-100 Apple Music. Фото Колаж Телеграфу

Один из участников группы поддерживает РФ в войне, которую она развязала с Украиной

Популярность башкирской группы из Уфы AY YOLA, стремительно взлетела благодаря песне "Homay", которая завирусилась в украинском, и не только TikTok, а также заняла первое место в топ-100 Apple Music. Однако за красивой музыкой скрывается замалчивание или даже откровенная поддержка российской агрессии. Один из Ринат Рамазанов открыто демонстрировал приверженность "СВО", а также публиковал посты с кремлевской пропагандой.

Поэтому поддержка их песен, особенно в Украине, может считаться изменой моральных ценностей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о группе AY YOLA и что его участники говорят о войне.

Что известно о группе AY YOLA

Это башкирская этно-поп группа, созданная в 2024 году. В переводе с башкирского, название означает "вечные ценности". В состав входят продюсер и музыкант Руслан Шайхитдинов, его дочь и вокалистка Адель Шайхитдинова, а также вокалист и музыкант Ринат Рамазанов. Обитает коллектив в России.

Песня "Homay" стала настоящей сенсацией в казахских соцсетях, ведь она быстро стала мегапопулярной. Рамазанов рассказывал, что тюркоязычные регионы и страны тепло восприняли их музыку, а из Казахстана поступали предложения от представителей шоу-бизнеса и государственных органов по сотрудничеству.

Группа AY YOLA

Что говорят о войне в Украине участники группы AY YOLA

Сам коллектив не выступал о поддержке в войне России или Украины. Однако по данным некоторых российских источников, AY YOLA "официально объявила о поддержке России и СВО", однако конкретных цитат или постов от имени группы нет.

Однако фронтмен Ринат Рамазанов высказывается о поддержке РФ в войне. В частности, в ноябре 2023 года он опубликовал в соцсети ВКонтакте пост о том, что он провожает своего брата на ЭсВеО.

Группа AY YOLA Ринат Рамазанов поддерживает РФ

Также есть информация, что Рамазанов собирал средства для русской армии. В той же соцсети "ВКонтакте" он репостнул пост с текстом, что военные страны-агрессорки собирают деньги на ремонт машины.

Группа AY YOLA Ринат Рамазанов поддерживает РФ

О поддержке российской агрессии другими участниками группы нет никакой информации в сети. Однако и о поддержке Украины в войне тоже ничего не известно. Адель и Руслан Шайхитдиновы выбирают молчаливую позицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер российский рэпер Паша Техник от передозировки наркотическими средствами. Его жена утверждает, что его могли убить.

Теги:
#Россия #Apple Music #Война в Украине #Гурт #Башкортостан