Худой и с экзотической прической: как выглядел Потап в детстве и юности и сколько ему сейчас лет

Родителей рэпера часто вызывали в школу

Алексей Андреевич Потапенко, более известный как недавно Потап, который дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, вызывает разную реакцию сейчас у пользователей сети. Мы знаем его как успешного рэпера, продюсера, режиссера, сценариста и автора песен. Однако так было не всегда.

С самого раннего возраста Алексей занимался спортом, а не творчеством. А образование получил экономическое. "Телеграф" решил выяснить, как выглядел Потап в детстве.

Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 в Киеве в семье спортсменов. Сейчас артисту 43 года. Его отец, Андрей Потапенко, был военным и чемпионом СССР по водному поло. А мать, Людмила Потапенко, стала чемпионкой мира по подводному плаванию в эстафете и работала детским тренером по плаванию.

С детства Алексей Потапенко занимался плаванием и проводил в бассейне под руководством матери. Сначала он занимался плаванием, а впоследствии увлекся водным поло, получив звание мастера спорта.

В школе Алексей хорошо учился. Однако из-за плохого поведения родителей часто вызывали в школу. Высших образований у него есть два, но ни одно из них не имеет никакого отношения к музыке. По специальности Потап – учитель физической культуры и экономист.

Во время учебы в университете Алексей играл в студенческой команде КВН. В 13 лет он уже писал первые тексты песен и даже музыку. В 1997 году Алексей Потапенко создал хард-рок группу. В 2003 году представил свой сольный альбом.

В 2006 году, являясь известным исполнителем, Потап захотел создать дуэт с женщиной. Знакомый порекомендовал ему певицу Настю Каменских, и так возник дуэт "Потап и Настя", который быстро снискал популярность благодаря хитам, которые были с юмором и современными ритмами.

Так Потап стал одним из самых популярных украинских продюсеров и исполнителей. Он основал продюсерский центр "MOZGI Entertainment" и продвигал других украинских певцов, впоследствии ставших звездами.

На пике своей карьеры, в 2022 году, Потап уехал из Украины. Сейчас он живет в Испании. За границей он объявил о кастинге в группу MOZGI. По словам рэпера, летом 2022 года он вступил в терроборону и патрулировал улицы Киева. Долгое время ходили слухи о его разводе с Настей Каменских. Однако в интервью россиянину Дудю исполнитель их опроверг. Разговор с "оппозиционным" журналистом изрядно возмутил украинцев и они захейтили Потапа в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап проговорился о тайной поездке в Россию по приглашению звездного артиста. После 2014 продюсер с командой начали закрывать все проекты в стране-агрессорке. Однако это не касается одного личного выступления и присутствия в известном ток-шоу.