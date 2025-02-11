Худий і з екзотичною зачіскою: як виглядав Потап у дитинстві та юності і скільки йому зараз років

Батьків репера часто викликали у школу

Олексій Андрійович Потапенко, більш відомий як Потап, який нещодавно дав інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю, викликає різну реакцію зараз у користувачів мережі. Ми знаємо його як успішного репера, продюсера, режисера, сценариста та автора пісень. Проте, так було не завжди.

З раннього віку Олексій займався спортом, а не творчістю. А освіту здобув економічну. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав Потап у дитинстві.

Олексій Потапенко народився 8 травня 1981 року в Києві в родині спортсменів. Зараз артисту 43 роки. Його батько, Андрій Потапенко, був військовим і чемпіоном СРСР з водного поло. А мати, Людмила Потапенко, стала чемпіонкою світу з підводного плавання в естафеті та працювала дитячим тренером з плавання.

Із самого дитинства Олексій Потапенко займався плаванням і проводив у басейні під керівництвом матері. Спочатку він займався плаванням, а згодом захопився водним поло, здобувши звання майстра спорту.

У школі Олексій навчався добре. Проте, через погану поведінку батьків часто викликали у школу. Вищих освіт він має аж дві, але жодна з них не має жодного відношення до музики. За спеціальністю Потап — учитель фізичної культури та економіст.

Під час навчання в університеті, Олексій грав у студентській команді КВК. У 13 років він вже писав перші тексти пісень і навіть музику. У 1997 році Олексій Потапенко створив хард-рок гурт. У 2003 році презентував свій сольний альбом.

У 2006 році, будучи відомим виконавцем, Потап захотів створити дует із жінкою. Знайомий порекомендував йому співачку Настю Каменських, і так виник дует "Потап і Настя", який швидко здобув популярність завдяки хітам, які були із гумором та сучасними ритмами.

Так Потап став одним із найпопулярніших українських продюсерів та виконавців. Він заснував продюсерський центр "MOZGI Entertainment" та просував інших українських співаків, які згодом стали зірками.

На піку своєї кар’єри, у 2022 році, Потап виїхав з України. Зараз він мешкає в Іспанії. За кордоном він оголосив про кастинг у гурт MOZGI. За словами репера, влітку 2022 року він вступив до тероборони і патрулював вулиці Києва. Тривалий час ходили чутки про його розлучення з Настею Каменських. Однак в інтерв'ю росіянину Дудю виконавець їх спростував. Розмова з "опозиційним" журналістом неабияк обурила українців і вони захейтили Потапа у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап проговорився про таємну поїздку до Росії на запрошення зіркового артиста. Після 2014 року продюсер із командою почали закривати всі проєкти в країні-агресорці. Однак це не стосується одного приватного виступу та присутності у відомому ток-шоу.