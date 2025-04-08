Вони розривають чарти. Чому категорично не можна слухати російський гурт AY YOLA українцям

Один із учасників гурту підтримує РФ у війні, яку вона розв'язала з Україною

Популярність башкирського гурту з Уфи AY YOLA, що стрімко злетіла завдяки пісні "Homay", яка завірусилася в українському, і не лише, TikTok, а також посіла перше місце в топ-100 Apple Music. Однак за красивою музикою ховається замовчування або й навіть відверта підтримка російської агресії. Один із Рінат Рамазанов — відкрито демонстрував прихильність до "СВО", а також публікував дописи із кремлівською пропагандою.

Тому підтримка їхніх пісень, особливо в Україні, може вважатися як зрада моральних цінностей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про гурт AY YOLA і що його учасники кажуть про війну.

Що відомо про гурт AY YOLA

Це башкирський етно-поп гурт, який було створено у 2024 році. У перекладі з башкирської, назва означає "вічні цінності". До складу входять — продюсер та музикант Руслан Шайхітдінов, його донька та вокалістка Адель Шайхітдінова, а також вокаліст та музикант Рінат Рамазанов. Мешкає колектив у Росії.

Пісня "Homay" стала справжньою сенсацією у казахських соцмережах, адже вона швидко стала мегапопулярною. Рамазанов розповідав, що тюркомовні регіони та країни тепло сприйняли їхню музику, а з Казахстану надходили пропозиції від представників шоу-бізнесу та державних органів щодо співпраці.

Що кажуть про війну в Україні учасники гурту AY YOLA

Сам колектив не виступав про підтримку у війні Росії чи України. Однак за даними деяких російських джерел, AY YOLA "офіційно оголосила про підтримку Росії та СВО", проте конкретних цитат чи дописів від імені гурту, немає.

Однак фронтмен Рінат Рамазанов висловлюється про підтримку РФ у війні. Зокрема, у листопаді 2023 року він опублікував у соцмережі "ВКонтакте" допис про те, що він проводжає свого брата на "ЕсВеО".

Також є інформація, що Рамазанов збирав кошти для російської армії. У тій же соцмережі "ВКонтакте" він репостнув допис із текстом про те, що військові країни-агресорки збирають гроші на ремонт машини.

Про підтримку російської агресії іншими учасниками гурту, немає жодної інформації в мережі. Однак і про підтримку України у війні також нічого не відомо. Адель і Руслан Шайхітдінови обирають мовчазну позицію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер російський репер Паша Технік від передозування наркотичними засобами. Його дружина стверджує, що його могли вбити.