Эта песня порвала украинские чарты и сейчас вирусится в TikTok

Пока в украинском Apple Music песня Homay башкирской группы AY YOLA занимает первое место и вирусится в TikTok, его фронтмен поддерживает Россию в войне против нашей страны. Он проводит на фронт своих родственников и поставит собрание на армию РФ. В настоящее время средства за прослушивание трека могут финансировать российское войско.

"Телеграф" с помощью ИИ решил проанализировать, сколько заработала группа AY YOLA от прослушиваний в Украине и сколько налогов с этих доходов пошло на российскую армию.

Для начала стоит выяснить, как артисты зарабатывают деньги по прослушиванию на Apple Music. В 2025 году средняя стоимость одного прослушивания составляет $0.006–$0.008 (приблизительно 0,6–0,8 цента США). Однако следует отметить, что точная сумма зависит от региона и подписки пользователя. В Украине эта сумма может быть несколько ниже из-за локальных особенностей рынка.

Предположим, что песня "Homay" набрала 1 миллион прослушиваний в Украине. Тогда: 1,000,000 × $0.006 = $6,000. Это примерно 570 000 рублей по курсу 95 рублей за доллар на апрель 2025 года. Если же прослушиваний было больше, допустим, 5 миллионов, 5,000,000 × $0.006 = $30,000. Это около 2,85 млн. рублей.

Какая сумма пошла на налоги для РФ

Сумма, вырученная из прослушиваний, разделяется между правообладателями: артистами, продюсерами, лейблом и дистрибьютором. Артист получает 20–50% от общей суммы в зависимости от контракта. Если группа AY YOLA получит 30%, то их доход будет составлять $2,000 (190,000 рублей) с 1 млн прослушиваний, а с 5 млн – $10,000 (950,000 рублей).

Ставка налога в стране-агрессорке в 2025 году на прибыль для физических лиц составляет 13% для суммы до 5 млн. рублей и 15% для больших сумм. Корпоративный налог увеличился до 25% с начала этого года, согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, принятым в 2024 году для финансирования военных расходов.

С $2,000 (190,000 рублей) налог 13% = 24,700 рублей

С $10,000 (950,000 рублей) налог 13% = 123,500 рублей.

Если доход группы оформлен через юридическое лицо, с 950 000 рублей налог 25% = 237 500 рублей. Эти налоги переходят в бюджет РФ, а из него уходят деньги на военные расходы (примерно 30-40% в 2025 году), учитывая войну против Украины.

Да, эта сумма кажется не слишком большой, по сравнению с бюджетами РФ, которые они выделяют на войну против нас. Однако песня Homay набирает прослушивание на YouTube, TikTok, Apple Music, Spotify и других платформах. Потому что больше просмотров, упоминаний, лайков — тем больше монетизации и больше процент будет финансировать ракеты, которые летят на украинские города.

Чтобы предотвратить это, избегайте песен этой группы (а также всех российских исполнителей) на стриминговых платформах (Spotify, Apple Music, YouTube Music и т.д.). Даже один клик – это копейка в карман врага. Подавайте жалобы на контент, нарушающий правила, например, если артист распространяет пропаганду или поддерживает агрессию. Вместо AY YOLA — поддержите украинских исполнителей, которые не просто создают музыку, но говорят правду и помогают армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о группе AY YOLA. Их песня вирусится в TikTok, но немногие знают, что фронтмен коллектива — сторонник путинской политики.