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Скандальная российская группа AY YOLA собирает с украинцев деньги на войну против них самих. Как это предотвратить?

Автор
Наталья Дума
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Группа AY YOLA и их песня Homay посла первое место в Apple Music, финансирующем страну-агрессорку
Группа AY YOLA и их песня Homay посла первое место в Apple Music, финансирующем страну-агрессорку. Фото Колаж Телеграфу

Эта песня порвала украинские чарты и сейчас вирусится в TikTok

Пока в украинском Apple Music песня Homay башкирской группы AY YOLA занимает первое место и вирусится в TikTok, его фронтмен поддерживает Россию в войне против нашей страны. Он проводит на фронт своих родственников и поставит собрание на армию РФ. В настоящее время средства за прослушивание трека могут финансировать российское войско.

"Телеграф" с помощью ИИ решил проанализировать, сколько заработала группа AY YOLA от прослушиваний в Украине и сколько налогов с этих доходов пошло на российскую армию.

Для начала стоит выяснить, как артисты зарабатывают деньги по прослушиванию на Apple Music. В 2025 году средняя стоимость одного прослушивания составляет $0.006–$0.008 (приблизительно 0,6–0,8 цента США). Однако следует отметить, что точная сумма зависит от региона и подписки пользователя. В Украине эта сумма может быть несколько ниже из-за локальных особенностей рынка.

Предположим, что песня "Homay" набрала 1 миллион прослушиваний в Украине. Тогда: 1,000,000 × $0.006 = $6,000. Это примерно 570 000 рублей по курсу 95 рублей за доллар на апрель 2025 года. Если же прослушиваний было больше, допустим, 5 миллионов, 5,000,000 × $0.006 = $30,000. Это около 2,85 млн. рублей.

группа AY YOLA

Какая сумма пошла на налоги для РФ

Сумма, вырученная из прослушиваний, разделяется между правообладателями: артистами, продюсерами, лейблом и дистрибьютором. Артист получает 20–50% от общей суммы в зависимости от контракта. Если группа AY YOLA получит 30%, то их доход будет составлять $2,000 (190,000 рублей) с 1 млн прослушиваний, а с 5 млн – $10,000 (950,000 рублей).

группа AY YOLA

Ставка налога в стране-агрессорке в 2025 году на прибыль для физических лиц составляет 13% для суммы до 5 млн. рублей и 15% для больших сумм. Корпоративный налог увеличился до 25% с начала этого года, согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, принятым в 2024 году для финансирования военных расходов.

  • С $2,000 (190,000 рублей) налог 13% = 24,700 рублей
  • С $10,000 (950,000 рублей) налог 13% = 123,500 рублей.

Если доход группы оформлен через юридическое лицо, с 950 000 рублей налог 25% = 237 500 рублей. Эти налоги переходят в бюджет РФ, а из него уходят деньги на военные расходы (примерно 30-40% в 2025 году), учитывая войну против Украины.

Да, эта сумма кажется не слишком большой, по сравнению с бюджетами РФ, которые они выделяют на войну против нас. Однако песня Homay набирает прослушивание на YouTube, TikTok, Apple Music, Spotify и других платформах. Потому что больше просмотров, упоминаний, лайков — тем больше монетизации и больше процент будет финансировать ракеты, которые летят на украинские города.

группа AY YOLA

Чтобы предотвратить это, избегайте песен этой группы (а также всех российских исполнителей) на стриминговых платформах (Spotify, Apple Music, YouTube Music и т.д.). Даже один клик – это копейка в карман врага. Подавайте жалобы на контент, нарушающий правила, например, если артист распространяет пропаганду или поддерживает агрессию. Вместо AY YOLA — поддержите украинских исполнителей, которые не просто создают музыку, но говорят правду и помогают армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о группе AY YOLA. Их песня вирусится в TikTok, но немногие знают, что фронтмен коллектива — сторонник путинской политики.

Теги:
#Spotify #Apple Music #Война в Украине