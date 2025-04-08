Скандальний російський гурт AY YOLA збирає з українців гроші на війну проти них самих. Як цьому запобігти?

Ця пісня порвала українські чарти і зараз віруситься в TikTok

Поки в українському Apple Music пісня Homay башкирського гурту AY YOLA посідає перше місце і віруситься у TikTok, його фронтмен підтримує Росію у війні проти нашої країни. Він проводить на фронт своїх родичів і репостить збори на армію РФ. В цей час кошти за прослуховування треку можуть фінансувати російське військо.

"Телеграф" за допомогою ШІ вирішив проаналізувати, скільки заробив гурт AY YOLA від прослуховувань в Україні та скільки податків з цих доходів пішло на російську армію.

Для початку варто з’ясувати, як артисти заробляють гроші з прослуховувань на Apple Music. У 2025 році середня вартість одного прослуховування становить $0.006–$0.008 (приблизно 0,6–0,8 цента США). Однак варто зазначити, що точна сума залежить від регіону та передплати користувача. В Україні ця сума може бути дещо нижчою через локальні особливості ринку.

Припустимо, що пісня "Homay" набрала 1 мільйон прослуховувань в Україні. Тоді: 1,000,000 × $0.006 = $6,000. Це приблизно 570,000 рублів за курсом 95 рублів за долар на квітень 2025 року. Якщо ж прослуховувань було більше, припустимо, 5 мільйонів, 5,000,000 × $0.006 = $30,000. Це близько 2,85 млн. рублів.

Яка сума пішла на податки для РФ

Сума, виручена з прослуховувань, розділяється між правовласниками: артистами, продюсерами, лейблом та дистриб'ютором. Артист отримує 20–50% від загальної суми, залежно від контракту. Якщо гурт AY YOLA отримає 30%, то їхній дохід складатиме $2,000 (190,000 рублів) з 1 млн прослуховувань, а з 5 млн — $10,000 (950,000 рублів).

Ставка податку у країні-агресорці у 2025 році на прибуток для фізичних осіб становить 13% для суми до 5 млн рублів і 15% для більших сум. Корпоративний податок збільшився до 25% від початку цього року, згідно зі змінами у Податковому кодексі РФ, прийнятих у 2024 році для фінансування військових витрат.

З $2,000 (190,000 рублів) податок 13% = 24,700 рублів

З $10,000 (950,000 рублів) податок 13% = 123,500 рублів.

Якщо дохід гурту оформлений через юридичну особу, з 950,000 рублів податок 25% = 237,500 рублів. Ці податки переходять у бюджет РФ, а з нього йдуть гроші на військові витрати (приблизно 30-40% у 2025 році), враховуючи війну проти України.

Так, ця сума здається не надто великою, порівняно з бюджетами РФ, які вони виділяють на війну проти нас. Однак пісня Homay набирає прослуховування на YouTube, TikTok, Apple Music, Spotify та в інших соцмережах. Тому що більше переглядів, згадок, лайків — то більше монетизації та більший відсоток буде фінансувати ракети, які летять на українські міста.

Для того, щоб запобігти цьому, уникайте пісень цього гурту (а також усіх російських виконавців) на стримінгових платформах (Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо). Навіть один клік — це копійка в кишеню ворога. Подавайте скарги на контент, який порушує правила — наприклад, якщо артист поширює пропаганду чи підтримує агресію. Замість AY YOLA — підтримайте українських виконавців, які не просто створюють музику, а й говорять правду й допомагають армії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про гурт AY YOLA. Їхня пісня віруситься у TikTok, але мало хто знає, що фронтмен колективу — прихильник путінської політики.