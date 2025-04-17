Дочь поет на украинском, родители живут под обстрелами, а сам в России: что говорит о войне одессит Леонид Барац

Звезда "Квартета И" продолжает развлекать россиян и зарабатывать рубли

Актер театра и кино Леонид Барац в 2018 году стал "заслуженным" в стране-агрессорше России. Он является уроженцем Одессы, где продолжают жить его родители и подвергаться обстрелам российских оккупантов.

Звезда российского театра "Квартет И" раньше называл украинцев и россиян "братьями и сестрами", а сегодня Барац играет в молчанку. "Телеграф" рассказывает, что он говорит о войне, где он сейчас и что известно о его родителях-одесситах.

Леонид Барац — что о нем известно

Родился 18 июля 1971 года в Одессе, в еврейской семье. В 1978 году Леонид учился в одной из школ Одессы, где его одноклассником был Ростислав Хаит — будущий коллега по "Квартету И". Затем Барац уехал в Москву, где в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа. Во время учебы уроженец Одессы познакомился с россиянами Александром Демидовым и Камилем Лариным. Позже они четверо (вместе с Хаитом) стали основателями комического театра "Квартет И".

Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Барац и Александр Демидов

Актеры быстро добились успеха на театральных подмостках, а после начали снимать фильмы. К примеру, на украинском телевидении нередко "крутили" такие их картины как "День выборов", "Быстрее, чем кролики", "О чем говорят мужчины".

Леонид Барац — личная жизнь

Был женат дважды. Первой супругой Бараца стала российская актриса Анна Касаткина. Они были в браке с 1991 по 2015 год и воспитывали двоих дочек — Елизавету (1994) и Еву (2003). С 2016 года Леонид состоял в отношениях с одесским психологом Анной Моисеевой. В 2020 году у них родился сын Марк, но брак продлился недолго.

На 1 фото - Анна Касаткина с дочерьми. На 2 фото - одесситка Анна Моисеева

Что Леонид Барац говорит о войне в Украине

"В глубине души мы братья и сестры", — эти слова актер произнес во время интервью "Дождю" в 2018 году, когда описывал отношения украинцев и россиян после 2014 года. При этом он заявил, что избегает высказываний об Украине (чтобы не сказать ничего лишнего), поскольку хочет и дальше навещать своих родственников в Одессе.

В 2020 году Барац сказал в интервью Дмитрию Гордону, что будет болеть за Россию "в матче" с Украиной. "Скажем, если будут играть сборные России и Украины, я буду болеть за сборную России ровно потому, что мой двор сейчас находится ближе к стадиону, где играет сборная России. Но если будет играть сборная Украины с любой другой сборной, я буду болеть за сборную Украины", – высказал актер.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Леонид записал видео, где призывал российских захватчиков не стрелять в гражданское население. Со временем этот пост в соцсетях исчез.

Больше Барац не давал никаких комментариев или слова осуждения против войны в Украине. Он продолжает развлекать россиян, гастролируя по стране-террористке и зарабатывая кровавые рубли.

Родители Бараца живут в Одессе под обстрелами

Отец актера Григорий Барац по профессии журналист, также является директором общественной организации "Всемирный клуб одесситов". 77-летний мужчина ведет страницу в Фейсбуке, где делиться личными фото. Однако снимков с сыном крайне мало. Мама Леонида, Зоя (в девичестве Шлаин), методист в детском саду.

Родители Леонида Бараца живут в Одессе. Фото: facebook.com/grigoriybarac

Григорий Исаакович также публикует фото своих внучек, которые, известно, учились в Лондоне. На одном из видео младшая дочь актера-молчуна Ева поет песню на украинском языке.

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