Дочка співає українською, батьки живуть під обстрілами, а сам у Росії: що говорить про війну одесит Леонід Барац

Зірка "Квартету І" продовжує розважати росіян і заробляти рублі

Актор театру та кіно Леонід Барац у 2018 році став "заслуженим" у країні-агресорці Росії. Він є уродженцем Одеси, де продовжують жити його батьки та зазнавати обстрілів російських окупантів.

Зірка російського театру "Квартет І" раніше називав українців та росіян "братами та сестрами", а сьогодні Барац грає в мовчанку. "Телеграф" розповідає, що він говорить про війну, де він зараз і що відомо про його батьків-одеситів.

Леонід Барац — що про нього відомо

Народився 18 липня 1971 року в Одесі, у єврейській родині. У 1978 році Леонід навчався в одній зі шкіл Одеси, де його однокласником був Ростислав Хаїт — майбутній колега з "Квартету І". Потім Барац поїхав до Москви, де 1993 року закінчив естрадний факультет "ГІТІСу". Під час навчання уродженець Одеси познайомився із росіянами Олександром Демидовим та Камілем Ларіним. Пізніше вони четверо (разом із Хаїтом) стали засновниками комічного театру "Квартет І".

Ростислав Хаїт, Каміль Ларін, Барац та Олександр Демидов

Актори швидко досягли успіху на театральних підмостках, а потім почали знімати фільми. Наприклад, на українському телебаченні нерідко "крутили" такі їхні картини як "День виборів", "Швидше за кроликів", "Про що говорять чоловіки".

Леонід Барац – особисте життя

Був одружений двічі. Першою дружиною Бараца стала російська актриса Анна Касаткіна. Вони були одружені з 1991 по 2015 рік і виховували двох доньок — Єлизавету (1994) та Єву (2003). З 2016 року Леонід перебував у стосунках з одеським психологом Анною Моїсеєвою. 2020 року у них народився син Марк, але шлюб тривав недовго.

На 1 фото — Анна Касаткіна з дочками. На 2 фото — одеситка Анна Моїсеєва

Що Леонід Барац говорить про війну в Україні

"У глибині душі ми брати та сестри", — ці слова актор промовив під час інтерв’ю "Дождю" у 2018 році, коли описував відносини українців та росіян після 2014 року. При цьому він заявив, що уникає висловлювань про Україну (щоб не сказали нічого зайвого), оскільки хоче й надалі відвідувати своїх родичів в Одесі.

У 2020 році Барац сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, що вболіватиме за Росію "в матчі" з Україною. "Скажімо, якщо гратимуть збірні Росії та України, я вболіватиму за збірну Росії рівно тому, що мій двір зараз знаходиться ближче до стадіону, де грає збірна Росії. Але якщо гратиме збірна України з будь-якою іншою збірною, я вболіватиму за збірну України", — висловив актор.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Леонід записав відео, де закликав російських загарбників не стріляти у цивільне населення. Згодом цей пост у соцмережах зник.

Більше Барац не давав жодних коментарів чи слова засудження проти війни в Україні. Він продовжує розважати росіян, гастролюючи країною-терористкою і заробляючи криваві рублі.

Батьки Бараца мешкають в Одесі під обстрілами

Батько актора Григорій Барац за професією журналіст, також є директором громадської організації "Всесвітній клуб одеситів". 77-річний чоловік веде сторінку у Фейсбуці, де ділитися особистими фото. Однак знімків із сином вкрай мало. Мама Леоніда, Зоя (у дівоцтві Шлаїн), методист у дитячому садку.

Батьки Леоніда Бараца мешкають в Одесі. Фото: facebook.com/grigoriybarac

Григорій Ісаакович також публікує фото своїх онучок, які, відомо, навчалися у Лондоні. На одному із відео молодша донька актора-мовчуна Єва співає пісню українською мовою.

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