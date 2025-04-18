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Называл Путина карликом и воевал в ВСУ с российским паспортом: где сейчас актер Анатолий Пашинин

Автор
Татьяна Кармазина
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Анатолий Пашинин родом из Кировоградской области
Анатолий Пашинин родом из Кировоградской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Построил карьеру в России, но отказался от нее ради Украины

Актер Анатолий Пашинин известен своей поддержкой Украины, в которой родился и провел детство. Он построил успешную кинокарьеру в стране-агрессорше, играя в основном роли российских военных. Однако после событий 2014 года уехал из России и стал добровольцем ВСУ.

Пашинин родился 15 сентября 1978 года в Светловодске Кировоградской области. Его семья — потомственные военные. Школу окончил в Запорожье, а затем поступил в Запорожскую государственную инженерную академию.

Карьера в Москве

На пятом курсе академии Пашини решил покорять столицу РФ. Там он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, а с 2001 года начал сниматься в сериалах и кино. К примеру, на счету Анатолия сериал "Ундина", и фильмы "Грозовые ворота", "Адмиралъ", "Побег", "Мы из будущего" и другие.

Анатолий Пашинин в молодости
Анатолий Пашинин в молодости
Анатолий Пашинин

В 2003 году актер был участником российского телешоу "Форт Боярд". В 2012 году — проекта "Танцы со звездами", который выходил в эфир на пропагандистском телеканале "Россия".

Анатолий Пашинин танцы со звездами

Возвращение в Украину и ВСУ

Во время событий на Майдане переехал в Запорожье к родителям. В 2016 году в интервью изданию "Гордон" Пашинин рассказал, что у него нет украинского гражданства, но сам восхищался украинцами.

"Сейчас украинцы должны почувствовать гордость за свою страну и воспользоваться предоставленным шансом. Каждый должен сказать: "Я не быдло". И честно ответить, прежде всего себе, а не быдло ли я?", — говорил актер.

Кроме того, Анатолий назвал российского диктатора Путина карликом и то, что он всегда считал его несостоятельным: "Этот карлик не может меня удивить. Вся его подлость была совершенно предсказуема. Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен".

Анатолий Пашинин

Со временем актер начал сниматься в украинских лентах, как в "Правило боя" (2016), "Посттравматическая рапсодия" (2017) и "Лицензия на преступления" (2019). Также был в клипе хип-хоп-группы "ТНМК" — "Мій Демон".

Пашинин вступил в добровольческий батальон "Арата", а в 2017 году появилась информация о его непосредственном участии в боевых действиях на Донбассе. При этом Анатолий имеет российский паспорт.

"Меня сейчас российский паспорт на территории Украины защищает гораздо лучше, чем украинский. Потому что украинский паспорт и гражданство стало какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не угодный руководителю секты, мы забираем у тебя этот паспорт. У меня нечего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу", — рассказывал он в интервью Янине Соколовой.

Где сейчас Анатолий Пашинин

В 2018 году стало известно, что Пашинин недолго был в составе Украинской добровольческой армии (УДА). "Пашинин воевал в подразделении до двух месяцев, а как информационный повод – да, он уже год времени. Он – обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет", — рассказал в комментарии obozrevatel командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт.

Анатолий Пашинин военный
Анатолий Пашинин

Где сейчас актер — неизвестно. Все же он продолжает вести страницу в Фейсбуке. 3 февраля 2025 года мужчина написал пост на фоне скандалов с сексуальными домогательствами в учебных учреждениях.

"Оказалось худруки театральных курсов, набирают не студентов на курсы и артистов в театры, а наложниц и евнухов в свои гаремы и "крепостные театры"… Своей подлостью проторили себе дорогу в педагоги, дорвались до бюджетных денег, званий, льгот и власти над вашими, украинцы, детьми! Эти псевдопедагоги, эти мерзавцы и подлецы уродовали юношей и девушек, будто-бы в отместку за свое никчемное существование в искусстве", — возмущался мужчина.

Еще до полномасштабного вторжения России в 2022 году Анатолий впервые женился на украинке Лесе Задесенец. В 42 года он сразу стал отчимом.

Теги:
#Донбасс #Российский паспорт #Анатолий Пашинин #ВСУ