Називав Путіна карликом і воював у ЗСУ з російським паспортом: де зараз актор Анатолій Пашинін

Збудував кар’єру в Росії, але відмовився від неї заради України

Актор Анатолій Пашинін відомий своєю підтримкою України, в якій народився та провів дитинство. Він побудував успішну кінокар’єру в країні-агресорці, граючи в основному ролі російських військових. Однак після подій 2014 року виїхав із Росії та став добровольцем ЗСУ.

Пашинін народився 15 вересня 1978 року у Світловодську Кіровоградської області. Його сім’я – спадкові військові. Школу закінчив у Запоріжжі, а потім вступив до Запорізької державної інженерної академії.

Кар’єра у Москві

На п’ятому курсі академії Пашин вирішив підкорювати столицю РФ. Там він закінчив Вище театральне училище імені Щепкіна, а з 2001 року почав зніматися у серіалах та кіно. Наприклад, на рахунку Анатолія серіал "Ундіна", і фільми "Грозові ворота", "Адмірал", "Втеча", "Ми з майбутнього" та інші.

Анатолій Пашинін у молодості

2003 року актор був учасником російського телешоу "Форт Боярд". 2012 року — проєкту "Танці з зірками", який виходив в ефір на пропагандистському телеканалі "Росія".

Повернення в Україну та ЗСУ

Під час подій на Майдані переїхав до Запоріжжя до батьків. У 2016 році в інтерв’ю виданню "Гордон" Пашинін розповів, що у нього немає українського громадянства, але сам захоплювався українцями.

"Наразі українці повинні відчути гордість за свою країну і скористатися наданим шансом. Кожен має сказати: "Я не бидло". І чесно відповісти, насамперед собі, а чи не бидло я?", — говорив актор.

Крім того, Анатолій назвав російського диктатора Путіна карликом і те, що він завжди вважав його неспроможним ні на що: "Цей карлик не може мене здивувати. Вся його підлість була цілком передбачуваною. Все кричить про його неспроможність як чоловіка та індивідуума. Не здобув розумної освіти, не зробив кар'єру навіть у такій скотарській структурі як КДБ. Ви бачили його фото з оголеним торсом? Відразу видно, гормональний фон порушено".

Згодом актор почав зніматися в українських стрічках, як у "Правило бою" (2016), "Посттравматична рапсодія" (2017) та "Ліцензія на злочини" (2019). Також був у кліпі хіп-хоп-гурту "ТНМК" — "Мій Демон".

Пашинін вступив у добровольчий батальйон "Арата", а у 2017 році з’явилася інформація про його безпосередню участь у бойових діях на Донбасі. При цьому Анатолій має російський паспорт.

"Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще за український. Тому що український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не до вподоби керівнику секти, ми забираємо в тебе цей паспорт. У мене нема чого відібрати, тому я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу", — розповідав він у інтерв’ю Яніні Соколовій.

Де зараз Анатолій Пашинін

2018 року стало відомо, що Пашинін недовго був у складі Української добровольчої армії (УДА). "Пашинін воював у підрозділі до двох місяців, а як інформаційний привід — так, він вже рік часу. Він звичайний боєць, не якийсь екстраординарний, і, наприклад, він на передовій був один місяць, а хлопці по три роки вже, як його охарактеризувати? Був чоловік, приїхав із доброї волі, сказав, що хоче воювати. Так, будь ласка, нехай воює", — розповів у коментарі obozrevatel командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт.

Де зараз актор – невідомо. Все ж таки він продовжує вести сторінку у Фейсбуці. 3 лютого 2025 року чоловік написав пост на тлі скандалів із сексуальними домаганнями у навчальних закладах.

"Виявилося худруки театральних курсів, набирають не студентів на курси та артистів у театри, а наложниць та євнухів у свої гареми та "кріпосні театри"… Своєю підлістю торували собі дорогу в педагоги, дорвалися до бюджетних грошей, звань, пільг і влади над вашими, українці, дітьми! Ці псевдопедагоги, ці мерзотники і негідники спотворювали юнаків і дівчат, начебто як помсту за своє нікчемне існування в мистецтві", — обурювався чоловік.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Анатолій вперше одружився з українкою Лесею Задесенець. У 42 роки він одразу став вітчимом.