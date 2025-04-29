Один поцелуй, тиара Елизаветы II и почти две тысячи гостей: какой была "свадьба века" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королевская пара в браке уже 14 лет

Ровно 14 лет назад, 29 апреля, весь мир стал свидетелем настоящей сказки – свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она произошла в самом центре Лондона – Вестминстерском аббатстве. Это событие стало символом новой эпохи королевской семьи, а их женитьбу назвали "свадьбой века". И хотя сейчас, по данным СМИ, в их отношениях сложный период, пара все же вместе.

Герцог Кембриджский женился на простой девушке среднего класса. За 14 лет брака у королевской пары родилось трое детей – сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта. "Телеграф" по случаю 14-й годовщины их бракосочетания решил вспомнить, какой была свадьба Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма.

История их любви началась еще в 2001 году. Тогда Уильям и Кейт учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Их дружба впоследствии переросла в романтические отношения, что привело к помолвке в 2010 году. Принц сделал предложение Кейт в путешествии в Кению. Тогда он подарил избраннице бриллиантовое кольцо с сапфиром, принадлежавшее его матери, принцессе Диане.

"Свадьба века"

Свадебная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. На ней присутствовало более 1900 гостей. Среди них члены королевских семей, звезды шоу-бизнеса, политики и простые британцы. Миллионы людей наблюдали за этим событием в прямом эфире.

Фото: Getty Images

Свадебный наряд герцогини олицетворял лучшие традиции британской семьи. Рукава ее платья были украшены изысканным кружевом с цветочными символами Великобритании, а шлейф достигал почти трех метров. На голове Кейт Миддлтон была бриллиантовая тиара Cartier Halo, которую ей подарила королева Елизавета II. Жених избрал для церемонии торжественную форму полковника ирландской гвардии, которая подчеркивала его звание старшего полковника.

Фото: Getty Images

После свадебной церемонии молодожены совершили королевский заезд в карете, как этого требует традиция. Также невесты появились на балконе Букингемского дворца, где показали символический свадебный поцелуй перед толпой более миллиона человек. Празднование продолжилось во дворце с вечерним приемом и танцами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

За время их брака у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось трое детей. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Однако сейчас королевская пара проживает сложные времена – герцогиня Кембриджская борется с раком. Она уже перенесла операцию на брюшной полости и химиотерапию. Теперь Кейт Миддлтон понемногу возвращается к королевским обязанностям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас живут Кейт Миддлтон и принц Уильям. Их имение выглядит не по-королевски.