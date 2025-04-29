Один поцілунок, тіара Єлизавети II і майже дві тисячі гостей: яким було "весілля століття" принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Королівська пара у шлюбі вже 14 років

Рівно 14 років тому, 29 квітня, весь світ став свідком справжньої казки — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Воно відбулося в самому центрі Лондона — Вестмінстерському абатстві. Ця подія стала символом нової епохи королівської родини, а їхнє одруження назвали "весіллям століття". І хоч зараз, за даними ЗМІ, у їхніх стосунках складний період, пара все ж разом.

Герцог Кембриджський одружився з простою дівчиною середнього класу. За 14 років шлюбу у королівської пари народилося троє дітей — сини Джордж і Луї та донька Шарлотта. "Телеграф" з нагоди 14-ї річниці їхнього одруження вирішив пригадати, яким було весілля Кетрін Міддлтон і принца Вільяма.

Історія їхнього кохання розпочалася ще у 2001 році. Тоді Вільям і Кейт навчалися в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Їхня дружба згодом переросла у романтичні стосунки, що привело до заручин у 2010 році. Принц освідчився Кейт у подорожі до Кенії. Тоді він подарував обраниці діамантову каблучку з сапфіром, яка належала його матері, принцесі Діані.

"Весілля століття"

Весільна церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві. На ній були присутні понад 1900 гостей. Серед них — члени королівських родин, зірки шоу-бізнесу, політики та прості британці. Мільйони людей спостерігали за цією подією у прямому ефірі.

Фото: Getty Images

Весільне вбрання герцогині втілювало найкращі традиції британської родини. Рукави її сукні були прикрашені вишуканим мереживом із квітковими символами Великої Британії, а шлейф сягав майже три метри. На голові Кейт Міддлтон була діамантова тіара Cartier Halo, яку їй подарувала королева Єлизавета II. Наречений обрав для церемонії урочисту форму полковника ірландської гвардії, що підкреслювала його звання старшого полковника.

Фото: Getty Images

Після весільної церемонії молодята здійснили королівський заїзд у кареті як цього вимагає традиція. Також наречені з’явилися на балконі Букінгемського палацу, де показали символічний весільний поцілунок перед натовпом у понад мільйон людей. Святкування продовжилося у палаці — з вечірнім прийомом і танцями.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

За час їхнього шлюбу, у принца Вільяма та Кейт Міддлтон з'явилося троє дітей. Принца Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Однак зараз королівська пара проживає складні часи — герцогиня Кембриджська бореться із раком. Вона вже перенесла операцію на черевній порожнині та хімієтерапію. Тепер Кейт Міддлтон потроху повертається до королівських обов'язків.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям. Їхній маєток виглядає не по-королівськи.