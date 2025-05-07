После трех неудачных браков начала разводить свиней: что известно о первой жене Поплавского и как она выглядит

В браке с первой женой артист прожил всего полтора года

Известный украинский артист Михаил Поплавский около 30 лет был женат на Людмиле, подарившей ему единственного сына Александра. Однако мало кто знает, что до этого у "поющего ректора" уже был брак — с другой Людмилой, своей землячкой.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит первая супруга Михаила Поплавского. Мы узнали некоторые детали из жизни Людмилы Глимбиевской.

Что известно о первой жене Михаила Поплавского

Легендарный украинский певец Михаил Поплавский впервые женился в возрасте 24 лет. Его избранницей стала 20-летняя Людмила Глимбиевская, которая работала медсестрой сельского фельшерского пункта.

Людмила в одном из интервью призналась, что познакомилась с Михаилом Поплавским в селе Мечиславка, когда она вернулась из училища и начала работать в больнице, а будущий артист тогда занимал должность завклуба. Между ними быстро вспыхнули чувства, ради Поплавского Людмила бросила возлюбленного и вскоре вышла замуж за будущего исполнителя.

Свадьба Михаила Поплавского и его первой жены Людмилы

По словам женщины, они организовали большую свадьбу, да только сам брак продлился всего полтора года. Вскоре Михаил начал развивать музыкальную карьеру, а Людмила осталась в селе работать медсестрой.

Людмила Глимбиевская

После развода с Михаилом Поплавским женщина не оставляла попыток устроить личную жизнь. Сначала Людмила вышла замуж за тракториста Владимира, а после второго развода связала судьбу с бухгалтером по имени Леонид, от которого родила дочь Татьяну. Но и с ним жизнь не сложилась.

Последняя информация о первой супруге "поющего ректора" была в 2011 году. Журналисты тогда выяснили, что Людмила живет в селе Большие Трояны в Кировоградской области, там она разводила свиней и другое хозяйство.

Как выглядит первая жена Михаила Поплавского

Воспоминания о Михаиле у женщины остались хорошие, она рассказала, что Поплавский даже помог ее дочери Татьяне поступить в Киевский институт, где она училась на юриста-криминалиста, а также помог Людмиле, когда она тяжело болела. Но когда артист женился второй раз, они прекратили общение.

Людмила Глимбиевская вместе с дочерью, Фото: gazeta.ua

Где сейчас находится Людмила Глимбиевская и чем занимается — неизвестно, в открытом доступе нет никакой информации. Последний раз о своей первой супруге "поющий ректор" вспоминал в интервью программе "Звездный путь". По словам Поплавского, ему пришлось уйти от супруги, потому что она была против его поступления в институт.

"Она говорит – выбирай: или я, или (Киевский) институт культуры. Никогда женщины не должны мужчинам ставить так вопросы. Я утром – на мотоцикл, в ЗАГС. Развелся и поехал в институт", — отметил Поплавский.

Людмила Глимбиевская с теплотой вспоминала Поплавского

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Михаила Поплавского. Он пережил тяжелое ДТП и женат на "Миссис Украина-2019".