Після трьох невдалих шлюбів почала розводити свиней: що відомо про першу дружину Поплавського і як вона виглядає

У шлюбі з першою дружиною артист прожив лише півтора роки

Відомий український артист Михайло Поплавський близько 30 років був одружений з Людмилою, яка подарувала йому єдиного сина Олександра. Однак мало хто знає, що до цього "співаючий ректор" уже мав шлюб — з іншою Людмилою, своєю землячкою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає перша дружина Михайла Поплавського. Ми дізналися деякі деталі із життя Людмили Глімбієвської.

Що відомо про першу дружину Михайла Поплавського

Легендарний український співак Михайло Поплавський уперше одружився у віці 24 років. Його обраницею стала 20-річна Людмила Глімбієвська, яка працювала медсестрою сільського фельдшерського пункту.

Людмила в одному з інтерв’ю зізналася, що познайомилася з Михайлом Поплавським у селі Мечиславка, коли вона повернулася з училища та почала працювати у лікарні, а майбутній артист тоді обіймав посаду завклубу. Між ними швидко спалахнули почуття, заради Поплавського Людмила покинула коханого і незабаром вийшла заміж за майбутнього виконавця.

Весілля Михайла Поплавського та його першої дружини Людмили

За словами жінки, вони організували велике весілля, та тільки сам шлюб тривав лише півтора року. Невдовзі Михайло почав розвивати музичну кар’єру, а Людмила залишилася у селі працювати медсестрою.

Людмила Глімбієвська

Після розлучення з Михайлом Поплавським жінка не залишала спроб налагодити особисте життя. Спочатку Людмила одружилася з трактористом Володимиром, а після другого розлучення пов'язала долю з бухгалтером Леонідом, від якого народила доньку Тетяну. Але і з ним життя не склалося.

Остання інформація про першу дружину "співаючого ректора" була у 2011 році. Журналісти тоді з’ясували, що Людмила живе у селі Великі Трояни у Кіровоградській області, там вона розводила свиней та інше господарство.

Як виглядає перша дружина Михайла Поплавського

Спогади про Михайла у жінки залишилися добрими, вона розповіла, що Поплавський навіть допоміг її дочці Тетяні вступити до Київського інституту, де вона навчалася на юриста-криміналіста, а також допоміг Людмилі, коли вона тяжко хворіла. Але коли артист одружився вдруге, вони припинили спілкування.

Людмила Глімбієвська разом із дочкою, Фото: gazeta.ua

Де зараз перебуває Людмила Глімбієвська і чим займається – невідомо, у відкритому доступі немає жодної інформації. Востаннє про свою першу дружину "співаючий ректор" згадував в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях". За словами Поплавського, йому довелося піти від дружини, тому що вона була проти його вступу до інституту.

"Вона каже – вибирай: чи я, чи (Київський) інститут культури. Ніколи жінки не повинні чоловікам ставити так питання. Я вранці – на мотоцикл, до РАГСу. Розлучився та поїхав до інституту ", — зазначив Поплавський.

Людмила Глімбієвська з теплотою згадувала Поплавського

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Михайла Поплавського. Він пережив важку ДТП та одружений на "Місіс Україна-2019".