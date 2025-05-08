Родители в Запорожье под обстрелами, пока он покоряет Майами: что известно о родителях Влада Ямы

Родители хореографа всегда поддерживали своего сына во всем

Пока Влад Яма живет свою лучшую жизнь в Майами, его родители живут в Запорожье — городе, который с первых дней войны обстреливают русские оккупанты. Хореограф избрал тишину и теплый климат вместо того, чтобы оставаться со своей страной в опасные для нее времена.

Несмотря на популярность сына, его родители всегда были скромными и избегали публичности. "Телеграф" решил выяснить, что известно о маме и отце Влада Ямы.

Что известно о родителях Влада Ямы

Отца хореографа зовут Николай Петрович. Он по специальности историк, некоторое время работал учителем, а затем стал начальником отдела образования Ленинской райадминистрации в Запорожье. Маму хореографа зовут Любовь Николаевна Яма. Она также историк по образованию и работала преподавательницей в гимназии.

Танцор рассказывал, что родители его всегда во всем поддерживали. По словам Влада Ямы, когда он начал заниматься танцами в детстве, мама и папа поддерживали его, говорили, что у сына все очень хорошо получается. Даже когда ему нужно было поехать на соревнование, а у родителей не было денег, они заняли нужную сумму, чтобы сын выступил на Чемпионате Украины.

Юный Влад понимал, что занятия танцами стоят дорого, потому предложил родителям покинуть хореографию. Однако Николай Петрович не поддержал эту идею.

Несмотря на то, что их сын был мега известным в Украине, родители Влада Ямы всегда оставались скромными и искренними людьми. Они продолжают жить в Украине и уводят непубличную жизнь. Раньше танцор часто делился снимками с семьей, где можно было заметить теплые отношения.

Когда Влад принял решение переехать в Киев для развития карьеры, его мама восприняла это с тревогой. Тогда ее огорчила новая прическа сына — лысина. В новом образе он предъявил по требованию балета, где работал. Однако такие изменения Влада его мама приняла, но через несколько лет, когда в парикмахерской мальчик попросил сделать стрижку "как у Влада Ямы".

В 2022 году супруги Ям отметили 50-летие совместной жизни. Влад поделился этим событием в соцсетях, выразив благодарность родителям за поддержку и любовь.

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