Батьки у Запоріжжі під обстрілами, поки він підкорює Маямі: що відомо про батьків Влада Ями

Батьки хореографа завжди підтримували свого сина у всьому

Поки Влад Яма живе своє найкраще життя у Маямі, його батьки мешкають у Запоріжжі — місті, яке з перших днів війни обстрілюють російські окупанти. Хореограф обрав тишу і теплий клімат замість того, щоб залишатися зі своєю країною у небезпечні для неї часи.

Попри популярність сина, його батьки завжди були скромними та уникали публічності. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму і батька Влада Ями.

Що відомо про батьків Влада Ями

Батька хореографа звати Микола Петрович. Він за фахом історик, якийсь час працював учителем, а згодом став начальником відділу освіти Ленінської райадміністрації в Запоріжжі. Маму хореографа звати Любов Миколаївна Яма. Вона також історикиня за освітою і працювала викладачкою в гімназії.

Танцюрист розповідав, що батьки його завжди у всьому підтримували. За словами Влада Ями, коли він почав займатися танцями у дитинстві, мама і тато підбадьорювали його, казали, що у сина все дуже добре виходить. Навіть коли йому потрібно було поїхати на змагання, а в батьків не було грошей, вони позичили потрібну суму, щоб син виступив на Чемпіонаті України.

Юний Влад розумів, що заняття танцями коштують дорого, тому запропонував батькам покинути хореографію. Однак Микола Петрович не підтримав цю ідею.

Незважаючи на те, що їхній син був мегавідомим в Україні, батьки Влада Ями завжди залишалися скромними і щирими людьми. Вони продовжують жити в Україні і ведуть непублічне життя. Раніше танцюрист часто ділився знімками з сім’єю, на яких можна було помітити теплі стосунки.

Коли Влад прийняв рішення переїхати до Києва для розвитку кар'єри, його мама сприйняла це з тривогою. Тоді її також засмутила нова зачіска сина — лисина. У новому образі він постав на вимогу балету, де працював. Однак такі зміни Влада його мама прийняла, але за кілька років, коли у перукарні хлопчик попросив зробити стрижку "як у Влада Ями".

У 2022 році подружжя Ям відзначило 50-річчя спільного життя. Влад поділився цією подією в соцмережах, висловивши вдячність батькам за підтримку та любов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Потапа. Його мама — спортсменка, а батько — військовий.