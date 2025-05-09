"Очеловечила" Трампа и сама стала звездой: как выглядит и что известно о 17-летней внучке президента США

Самая первая внучка Дональда играет в гольф и не планирует идти в политику (вроде)

Действующий президент США является главой большого семейства: у него есть пятеро детей и десять внуков, самой старшей из которых является 17-летняя Кай Мэдисон Трамп. Девушка появилась в браке его старшего сына Дональда Трампа-младшего и невестки Ванессы Хейден. В 2018 году супруги развелись.

Кай обрела популярность во время предвыборных перегонок в США в 2024 году. "Телеграф" рассказывает, чем занимается старшая внучка Трампа и как она выглядит.

Кай Трамп — что о ней известно

Дональд Трамп-младший с экс-женой Ванессой и дочерью Кай. Фото: Getty Images

Родилась 12 мая 2007 года в Нью-Йорке. Посещает школу Бенджамина в округе Палм-Бич, штат Флорида, и, как ожидается, окончит ее в 2026 году. Хочет поступить в Университет Майами.

Фото: Getty Images

Внучка Трампа увлеченно играет в гольф и представляет школьную команду на соревнованиях. В 2022 и 2024 годах она становилась победительницей женских клубных чемпионатов, проходивших на поле Trump International в Палм-Бич, где сумела показать высокий уровень игры.

В свободное время Кай играет в гольф со своим дедом и нередко сопровождает его на его частных гольф-полях.

Фото: Getty Images

В июле 2024 года Кай Трамп выступила на Республиканском национальном съезде в Милуоки, где рассказала о своем "обычном дедушке" — очеловечила его для избирателей, показав более "теплый" образ политика, пишут СМИ. После этого она и сама стала звездой.

Фото: Getty Images

У Кай 3 миллиона подписчиков в TikTok, 1,7 миллиона подписчиков в Instagram и более 1 миллиона подписчиков на YouTube — цифры, которым позавидовали бы профессиональные инфлюенсеры. Ее программы в соцсетях рассчитаны на представителей поколения Z, при этом она незаметно продвигает политический бренд Трампа.

Хотя, по ее собственным словам, в политику идти она не намерена. "Я просто держусь в стороне от этого и сосредотачиваюсь на гольфе", — говорила младшая Трамп. При этом, ее влияние в социальных сетях только растет.

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