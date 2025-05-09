"Олюднила" Трампа і сама стала зіркою: як виглядає і що відомо про 17-річну внучку президента США

Найперша внучка Дональда грає в гольф і не планує йти в політику (начебто)

Чинний президент США є головою великої родини: має п’ятеро дітей і десятьох онуків, найстаршою з яких є 17-річна Кай Медісон Трамп. Дівчина з’явилася у шлюбі його старшого сина Дональда Трампа-молодшого та невістки Ванесси Гейден. У 2018 році подружжя розлучилося.

Кай набула популярності під час передвиборних перегонок у США у 2024 році. "Телеграф" розповідає, чим займається старша онука Трампа та як вона виглядає.

Кай Трамп — що про неї відомо

Дональд Трамп-молодший з ексдружиною Ванессою і дочкою Кай. Фото: Getty Images

Народилася 12 травня 2007 року у Нью-Йорку. Відвідує школу Бенджаміна в окрузі Палм-Біч, штат Флорида, і, як очікується, закінчить її 2026 року. Хоче вступити до Університету Маямі.

Фото: Getty Images

Внучка Трампа захоплено грає в гольф та представляє шкільну команду на змаганнях. У 2022 та 2024 роках вона ставала переможницею жіночих клубних чемпіонатів, що проходили на полі Trump International у Палм-Біч, де зуміла показати високий рівень гри.

У вільний час Кай грає в гольф зі своїм дідом і часто супроводжує його на його приватних гольф-полях.

Фото: Getty Images

У липні 2024 року Кай Трамп виступила на Республіканському національному з’їзді в Мілуокі, де розповіла про свого "звичайного дідуся" — олюднила його для виборців, показавши "тепліший" образ політика, пишуть ЗМІ. Після цього вона й сама стала зіркою.

Фото: Getty Images

Кай має 3 мільйони підписників у TikTok, 1,7 мільйона підписників у Instagram і понад 1 мільйон підписників на YouTube — цифри, яким позаздрили б професійні інфлюєнсери. Її програми в соцмережах розраховані на представників покоління Z, причому вона непомітно просуває політичний бренд Трампа.

Хоча, за її словами, в політику йти вона не має наміру. "Я просто тримаюся осторонь цього і зосереджуюсь на гольфі", — говорила молодша Трамп. При цьому її вплив у соціальних мережах тільки зростає.

Днями в США висміяли Трампа. Не побоялися це зробити відомі американські ведучі.