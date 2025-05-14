Укр

"Грустить не буду": раненый на войне звезда Лиги смеха" развелся через год брака

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Виктор Розовый женился год назад на Ольге Мерзликиной Новость обновлена 14 мая 2025, 15:24
Виктор Розовый женился год назад на Ольге Мерзликиной. Фото Колаж Телеграфу

Решения расторгнуть брак они приняли вместе

Известный украинский комик и ветеран войны Виктор Розовый, получивший ранение головы на фронте в 2024 году и проходящий сложную реабилитацию, развелся с женой. Они поженились 8 марта прошлого года, а свадьбу сыграли во Львове.

О разводе юморист написал на своей странице в Instagram. О причинах разрыва Виктор не сообщил, но отметил, что такое решение они с Ольгой приняли вместе, все по-взрослому обсудив.

Виктор Розовый отметил, что они с экс-женой были двумя разными полноценными личностями. Потому не смогли стать друг для друга половинками.

Витя Розовая свадьба

"Мы — развелись! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания! — говорится в сообщении.

Виктор Розовый с бывшей женой

Напомним, что о своих отношениях Виктор Розовый не сообщал до момента женитьбы на любимой. 8 марта 2024 года экс-участник "Лиги смеха" опубликовал пост, в котором показал жену — Ольгу Мерзликину и обручальные кольца на их пальцах. Уже 12 марта они сыграли свадьбу во Львове. Возлюбленная помогала ему во время реабилитации, и в соцсетях они казались идеальной парой.

Виктор Розовый с женой

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Игорь Ласточкин за период службы в ВСУ. Комик отрастил бороду и поседел.

Теги:
#Развод #ВСУ #Виктор Розовый