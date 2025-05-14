"Грустить не буду": раненый на войне звезда Лиги смеха" развелся через год брака

Решения расторгнуть брак они приняли вместе

Известный украинский комик и ветеран войны Виктор Розовый, получивший ранение головы на фронте в 2024 году и проходящий сложную реабилитацию, развелся с женой. Они поженились 8 марта прошлого года, а свадьбу сыграли во Львове.

О разводе юморист написал на своей странице в Instagram. О причинах разрыва Виктор не сообщил, но отметил, что такое решение они с Ольгой приняли вместе, все по-взрослому обсудив.

Виктор Розовый отметил, что они с экс-женой были двумя разными полноценными личностями. Потому не смогли стать друг для друга половинками.

"Мы — развелись! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания! — говорится в сообщении.

Напомним, что о своих отношениях Виктор Розовый не сообщал до момента женитьбы на любимой. 8 марта 2024 года экс-участник "Лиги смеха" опубликовал пост, в котором показал жену — Ольгу Мерзликину и обручальные кольца на их пальцах. Уже 12 марта они сыграли свадьбу во Львове. Возлюбленная помогала ему во время реабилитации, и в соцсетях они казались идеальной парой.

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