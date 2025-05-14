"Сумувати не буду": поранений на війні зірка "Ліхи сміху" розлучився через рік шлюбу

Рішення розірвати шлюб вони прийняли разом

Відомий український комік та ветеран війни Віктор Розовий, який отримав поранення голови на фронті у 2024 році і проходить складну реабілітацію, розлучився із дружиною. Вони одружилися 8 березня минулого року, а весілля зіграли у Львові.

Про розлучення гуморист написав на своїй сторінці в Instagram. Про причини розриву Віктор не повідомив, але зазначив, що таке рішення вони з Ольгою прийняли разом, все по-дорослому обговоривши.

Віктор Розовий зазначив, що вони з ексдружиною були двома різними повноцінними особистостями. Тому не змогли стати один для одного половинками.

"Ми — розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!"- йдеться у дописі.

Нагадаємо, що про свої стосунки Віктор Розовий не повідомляв до моменту одруження з коханою. 8 березня 2024 року ексучасник "Ліги сміху" опублікував допис, у якому показав дружину — Ольгу Мерзлікіну та обручки на їхніх пальцях. Вже 12 березня вони зіграли весілля у Львові. Кохана допомагала йому під час реабілітації, і в соцмережах вони здавалися ідеальною парою.

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