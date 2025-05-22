Предал Украину ради рублей и называл себя лучшим другом Зеленского: уроженец Донецка Ревва снова зашкварился

Артист долгое время жил в России, однако только теперь полностью легализовался в РФ

Александр Ревва, который также выступает под сценическим именем Артур Пирожков, получил российское гражданство. Артист с начала войны в Украине выступал против и даже выехал из России на некоторое время. Однако теперь вернулся и даже сменил гражданство с украинского на российское.

"Телеграф" расскажет, что известно о новом зашкваре Александра Реввы и его отношениях с Украиной.

Александр Ревва — что о нем известно

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в украинском Донецке. Сейчас ему 50 лет. После школы будущий артист окончил техникум, а потом и факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. В молодости даже успел поработать на шахте электрослесарем.

Со студенческих лет Александр увлекался игрой в КВН и начал развивать свою карьеру в этом направлении. Для этого артист переехал в Москву. С 2006 по 2013 год был участником московского Comedy Club, уходил оттуда, а потом снова возвращался. За время жизни в Москве Ревва реализовался не только как комик, но и как актер, телеведущий, актер дубляжа, продюсер.

После оккупации Донецка Александр Ревва рассорился с отцом и перестал приезжать в родной город. Дело в том, что его отец поддержал создание "ДНР" и в этом его взгляды со звездным сыном не сошлись.

По словам отца Реввы, его сын не хотел попасть в "черный список" Украины из-за якобы дружбы с главой государства Владимиром Зеленским. Поэтому и не приезжал в оккупированный Донецк — ни к родственникам, ни с концертами.

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину Александр Ревва высказался против войны и даже опубликовал соответствующий пост в Instagram. Артист даже выехал из РФ в Испанию. Но, видимо, жизнь его там не сложилась и спустя время он вернулся в Москву.

Теперь же российские СМИ сообщают, что Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское.

"Александр Ревва получил российское гражданство. По данным SHOT, шоумену вручили паспорт 6 мая. Ведущий родился в Донецке, после окончания Донецкого колледжа в 1999-м году переехал в Москву", — сообщил российский телеграм-канал SHOT.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропала участница РФ на Евровидении Самойлова после провального выступления. Выглядит так, что ею попользовались и забыли.