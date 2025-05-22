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Зрадив Україну заради рублів і називав себе найкращим другом Зеленського: уродженець Донецька Ревва знову зашкварився

Автор
Галина Струс
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Олександр Ревва у травні 2025 року отримав російський паспорт Новина оновлена 22 травня 2025, 11:57
Олександр Ревва у травні 2025 року отримав російський паспорт. Фото Колаж "Телеграф"

Артист тривалий час жив у Росії, проте лише тепер повністю легалізувався в РФ

Олександр Ревва, який також виступає під сценічним ім’ям Артур Пирожков, отримав російське громадянство. Артист із початку війни в Україні виступав проти і навіть виїхав із Росії на деякий час. Однак тепер повернувся і навіть змінив громадянство з українського на російське.

"Телеграф" розповість, що відомо про новий зашквар Олександра Ревви та його відносини з Україною.

Олександр Ревва — що про нього відомо

Олександр Ревва народився 10 вересня 1974 року в Донецьку. Нині йому 50 років. Після школи майбутній артист закінчив технікум, а згодом і факультет менеджменту Донецького державного університету управління. Замолоду навіть встиг попрацювати на шахті електрослюсарем.

Олександр Ревва в молодості

Зі студентських років Олександр захоплювався грою в КВК і почав розвивати свою кар’єру в цьому напрямку. Для цього артист переїхав до Москви. З 2006 до 2013 року був учасником московського Comedy Club, йшов звідти, а потім знову повертався. За час життя у Москві Ревва реалізувався не лише як комік, а й як актор, телеведучий, актор дубляжу, продюсер.

Після окупації Донецька Олександр Ревва посварився з батьком та перестав приїжджати до рідного міста. Справа в тому, що його батько підтримав створення "ДНР" і у цьому його погляди із зірковим сином не зійшлися.

Олександр Ревва

За словами батька Ревви, його син не хотів потрапити до "чорного списку" України через нібито дружбу з главою держави Володимиром Зеленським. Тому й не приїжджав до окупованого Донецька — ні до родичів, ні з концертами.

Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олександр Ревва висловився проти війни і навіть опублікував відповідний пост в Instagram. Артист навіть виїхав із РФ до Іспанії. Але, мабуть, життя його там не склалося і згодом він повернувся до Москви.

Ревва, Артур Пирожков

Тепер російські ЗМІ повідомляють, що Олександр Ревва змінив українське громадянство на російське.

"Олександр Ревва отримав російське громадянство. За даними SHOT, шоумену вручили паспорт 6 травня. Ведучий народився в Донецьку, після закінчення Донецького коледжу 1999 року переїхав до Москви", — повідомив російський телеграм-канал SHOT.

Ревва, Артур Пирожков

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла учасниця РФ на Євробаченні Самойлова після провального виступу. Виглядає так, що нею покористувалися і забули.

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#Олександр Ревва #Російське громадянство #Артур Пирожков