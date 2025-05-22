Зрадив Україну заради рублів і називав себе найкращим другом Зеленського: уродженець Донецька Ревва знову зашкварився

Артист тривалий час жив у Росії, проте лише тепер повністю легалізувався в РФ

Олександр Ревва, який також виступає під сценічним ім’ям Артур Пирожков, отримав російське громадянство. Артист із початку війни в Україні виступав проти і навіть виїхав із Росії на деякий час. Однак тепер повернувся і навіть змінив громадянство з українського на російське.

"Телеграф" розповість, що відомо про новий зашквар Олександра Ревви та його відносини з Україною.

Олександр Ревва — що про нього відомо

Олександр Ревва народився 10 вересня 1974 року в Донецьку. Нині йому 50 років. Після школи майбутній артист закінчив технікум, а згодом і факультет менеджменту Донецького державного університету управління. Замолоду навіть встиг попрацювати на шахті електрослюсарем.

Зі студентських років Олександр захоплювався грою в КВК і почав розвивати свою кар’єру в цьому напрямку. Для цього артист переїхав до Москви. З 2006 до 2013 року був учасником московського Comedy Club, йшов звідти, а потім знову повертався. За час життя у Москві Ревва реалізувався не лише як комік, а й як актор, телеведучий, актор дубляжу, продюсер.

Після окупації Донецька Олександр Ревва посварився з батьком та перестав приїжджати до рідного міста. Справа в тому, що його батько підтримав створення "ДНР" і у цьому його погляди із зірковим сином не зійшлися.

За словами батька Ревви, його син не хотів потрапити до "чорного списку" України через нібито дружбу з главою держави Володимиром Зеленським. Тому й не приїжджав до окупованого Донецька — ні до родичів, ні з концертами.

Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олександр Ревва висловився проти війни і навіть опублікував відповідний пост в Instagram. Артист навіть виїхав із РФ до Іспанії. Але, мабуть, життя його там не склалося і згодом він повернувся до Москви.

Тепер російські ЗМІ повідомляють, що Олександр Ревва змінив українське громадянство на російське.

"Олександр Ревва отримав російське громадянство. За даними SHOT, шоумену вручили паспорт 6 травня. Ведучий народився в Донецьку, після закінчення Донецького коледжу 1999 року переїхав до Москви", — повідомив російський телеграм-канал SHOT.

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