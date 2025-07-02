В последние годы ансамбль Кадышевой стал популярным среди молодежи

Надежда Кадышева — известная российская артистка и солистка ансамбля "Золотое кольцо", которая была широко популярна в 90-х. Ее знали и слушали не только в России, но и в Украине, и в других постсоветских странах. За 30 лет на сцене Кадышеву начали забывать, она редко давала концерты, однако в последние два-три года получила новую волну популярности среди российской молодежи.

"Телеграф" расскажет, как сейчас живет путинистка Кадышева, которая выступала во временно оккупированном Крыму и открыто поддерживала кремлевскую агрессию.

Надежда Кадышева — что о ней известно

Надежда Кадышева — народная артистка РФ, которая родилась 1 июня 1959 в селе Горкино в Татарстане, сейчас ей 66 лет. Свою карьеру она начинала с самодеятельности на подмосковном предприятии, а потом поступила в музыкальное училище.

Там она познакомилась со своими будущим мужем — украинцем по происхождению Александром Костюком. В 1988 году Костюк создал ансамбль "Золотое кольцо", солисткой которого стала Кадышева. Они много гастролировали за границей, тогда как в России их почти не знали.

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком

Дискография Надежды Кадышевой насчитывает 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники. Ее песни в народном стиле полюбились людям из постсоветского пространства, она гастролировала в том числе и в Украине. Однако со временем популярность сошла нет.

Кадышева сейчас — новая волна популярности

В 2024-2025 годах Кадышева и ее "Золотое кольцо" внезапно получили новую волну популярности. Это случилось после того, как некоторые ее песни завирусились в TikTok и Instagram. После этого резко возросли прослушивание песен Кадышевой на российских стриминговых платформах.

Параллельно с новым ростом популярности, поползли вверх и гонорары "Золотого кольца". Так, сейчас ее выступление на частном корпоративе может стоить до 10 миллионов рублей, хотя раньше это было около одного миллиона. Более того, российские музыкальные обозреватели говорят, что гонорар Кадышевой сейчас выше даже, чем у предательницы Анны Асти и Полины Гагариной.

Кадышева — что говорит об Украине

Надежда Кадышева после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не делала громких заявлений — ни за, ни против войны. Это при том, что ее муж Александр Костюк имеет украинское происхождение.

Однако ранее она повсеместно поддерживала путинский режим и участвовала в пропагандистских мероприятиях. Кроме того, известно, что после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Кадышева выступала там со своим ансамблем, тем самым продемонстрировав поддержку политики Путина.

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