Чоловік-українець та нова хвиля популярності: як зараз живе путіністка Надія Кадишева

Останніми роками ансамбль Кадишевої став популярним серед молоді

Надія Кадишева — відома російська артистка та солістка ансамблю "Золотое кольцо", яка була широко популярна у 90-х. Її знали та слухали не лише в Росії, а й в Україні, та в інших пострадянських країнах. За 30 років на сцені Кадишеву почали забувати, вона рідко давала концерти, проте останні два-три роки отримала нову хвилю популярності серед російської молоді.

"Телеграф" розповість, як зараз живе путіністка Кадишева, яка виступала у тимчасово окупованому Криму та відкрито підтримувала кремлівську агресію.

Надія Кадишева — що про неї відомо

Надія Кадишева — народна артистка РФ, яка народилася 1 червня 1959 року в селі Горкіне в Татарстані, зараз їй 66 років. Свою кар’єру вона починала з самодіяльності на підмосковному підприємстві, а потім вступила до музичного училища.

Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — українцем за походженням Олександром Костюком. У 1988 році Костюк створив ансамбль "Золотое кольцо", солісткою якого стала Кадишева. Вони багато гастролювали за кордоном, тоді як у Росії їх майже не знали.

Надія Кадишева із чоловіком Олександром Костюком

Дискографія Надії Кадишевої налічує 20 студійних альбомів, а також концертні записи та збірки. Її пісні в народному стилі полюбилися людям пострадянського простору, вона гастролювала в тому числі і в Україні. Однак згодом популярність зійшла нанівець.

Кадишева зараз — нова хвиля популярності

У 2024-2025 роках Кадишева та її "Золотое кольцо" раптово отримали нову хвилю популярності. Це сталося після того, як деякі її пісні завірусилися в TikTok та Instagram. Після цього різко зросли прослуховування пісень Кадишевої на російських стрімінгових платформах.

Паралельно з новим зростанням популярності поповзли вгору і гонорари "Золотого кольца". Так, зараз її виступ на приватному корпоративі може коштувати до 10 мільйонів рублів, хоч раніше це було близько одного мільйона. Більше того, російські музичні оглядачі кажуть, що гонорар Кадишевої зараз вищий навіть, ніж у зрадниці Анни Асті та Поліни Гагаріної.

Кадишева — що говорить про Україну

Надія Кадишева після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не робила гучних заяв – ні за, ні проти війни. Це при тому, що її чоловік Олександр Костюк має українське походження.

Проте раніше вона повсюдно підтримувала путінський режим та брала участь у пропагандистських заходах. Крім того, відомо, що після 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Кадишева виступала там зі своїм ансамблем, тим самим продемонструвавши підтримку політики Путіна.

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